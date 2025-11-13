IPL 2026 के लिए सभी टीमों को 15 नवंबर तक अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जमा करनी है. संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा जैसे टॉप खिलाड़ियों की ट्रेड डील सुर्खियों में बनी हुई है. इसी बीच मुंबई इंडियंस ने शार्दुल ठाकुर और शेरफान रदरफोर्ड के रूप में 2 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को क्रमशः LSG और गुजरात टाइटंस से ट्रेड कर लिया है. इसी बीच मोहम्मद शमी के SRH छोड़ने की अटकलों ने काव्या मारन की भी मुश्किलें बढ़ा दी होंगी. आइए जानते हैं उन 3 खिलाड़ियों के बारे में, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद सपने में भी रिलीज नहीं करना चाहेगी.

1. अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा 2019 से ही सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं. उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल तक पहुंचने में बहुत मदद की थी. पिछले दोनों सीजन अभिषेक SRH के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं. सनराइजर्स हैदराबाद फ्रैंचाइजी ने अभिषेक में 7 साल इन्वेस्ट किए हैं, जिसका फल पिछले 2 सीजन में देखने को मिला है. इस स्टार बल्लेबाज को SRH तो क्या कोई और टीम होती, तो वो भी रिलीज नहीं करना चाहेगी.

2. ट्रेविस हेड

ट्रेविस हेड ने 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद को जॉइन किया था. उनकी और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने पिछले 2 साल में मिलकर 1864 रन बनाए हैं. हेड के लिए 2024 सीजन ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन IPL 2024 में वो SRH टीम के लिए सबसे ज्यादा रन (567) बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. हेड का तूफानी अंदाज हैदराबाद टीम को बढ़िया शुरुआत दिलाने में कारगर सिद्ध हुआ है और अभिषेक के साथ उनकी जोड़ी ने भी टीम की किस्मत बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है.

3. पैट कमिंस

पैट कमिंस वही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया को 2 ICC ट्रॉफी दिलाई हैं. वहीं मैदान पर बतौर कप्तान उनके फैसले अनोखे और समय-समय पर कारगर सिद्ध हुए हैं. उन्हीं की कप्तानी में SRH 2024 सीजन के फाइनल तक पहुंची थी. इस बात में कोई संदेह नहीं कि कमिंस फिलहाल विश्व के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक हैं. वहीं एक गेंदबाज के तौर पर उन्होंने पिछले 2 सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुल 34 विकेट झटके हैं.

