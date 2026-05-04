रोहित शर्मा की वापसी पर सस्पेंस खत्म! मुंबई और लखनऊ के मैच से पहले आया चौंकाने वाला अपडेट

रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं, मुंबई इंडियंस के पिछले पांच मैचों से यही सवाल बार-बार पूछा जा रहा है. उन्हें 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ मैच में हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी. आज IPL 2026 का 47वां मैच मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच (Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants) के बीच खेला जाएगा. क्रिकबज की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आज रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं, इसका फैसला वे खुद लेंगे.

रोहित शर्मा की वापसी पर सस्पेंस खत्म!

क्रिकबज के अनुसार रोहित शर्मा को आज खुद तय करना है कि वे आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच खेलना चाहते हैं या नहीं. या यूं कहें कि रोहित का खेलना इस बात पर निर्भर करेगा कि वे कितना फिट महसूस कर रहे हैं. मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने यह फैसला पूरी तरह रोहित पर छोड़ दिया है.

अच्छी खबर यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले से पूर्व रोहित शर्मा नेट्स में जमकर पसीना बहाते दिखे. उन्होंने करीब एक घंटे तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया. उन्होंने अपनी फिटनेस को बेहतर करने का भी प्रयास किया. इस दौरान MI के हेड कोच महेला जयवर्धने भी रोहित के साथ दिखे. यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि रोहित आज का मैच खेलेंगे या नहीं. संभव है कि रोहित बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं.

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दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला

मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है. मुंबई के 9 मैचों में दो जीत के बाद 4 अंक हैं और वह टेबल में नौवें स्थान पर है. वहीं लखनऊ टेबल में सबसे नीचे है, जो अब तक 8 मैचों में सिर्फ दो जीत दर्ज कर पाई है. अगर प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो दोनों टीमों को आज हर हाल में जीत चाहिए.

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