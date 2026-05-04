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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के बीच फिल सॉल्ट क्यों लौटे इंग्लैंड? RCB के लिए पूरे सीजन से हो गए बाहर?

IPL 2026 के बीच फिल सॉल्ट क्यों लौटे इंग्लैंड? RCB के लिए पूरे सीजन से हो गए बाहर?

Phil Salt: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल रहे इंग्लिश बल्लेबाज फिल सॉल्ट IPL 2026 के बीच इंग्लैंड वापस लौट गए हैं. तो आइए जानते हैं कि सॉल्ट ने यह फैसला क्यों किया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 04 May 2026 03:59 PM (IST)
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Why Phil Salt Returned To England: आईपीएल 2026 के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल सॉल्ट (Phil Salt) अचानक गायब हो गए. सॉल्ट टीम के लिए विराट कोहली के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. अब पता चला कि सॉल्ट सीजन के बीच अपने देश यानी इंग्लैंड लौट गए हैं. लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि सॉल्ट ने अचानक टीम का साथ छोड़कर अपने घर जाने का फैसला क्यों किया. 

IPL 2026 के बीच क्यों इंग्लैंड लौटे फिल सॉल्ट?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सॉल्ट अपनी उंगली की इंजरी चलते इंग्लैंड वापस लौटे हैं. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लिश बल्लेबाज को उंगली की इंजरी की जांच करने के लिए बुलाया है. 

कैसे लगी चोट?

सवाल यह है कि सॉल्ट को चोट कैसे लगी? आरसीबी की तरफ से ओपनर की इंजरी को लेकर कोई अपडेट शेयर नहीं किया गया. रिपोर्ट्स की मानें तो सॉल्ट को दिल्ली के खिलाफ खेले गए मैच में फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी. 

सॉल्ट ने 4 मैच किए मिस, क्या पूरे सीजन से होंगे बाहर?

सॉल्ट ने बेंगलुरु के लिए पिछला मुकाबला 18 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला था. इसके बाद से वह टीम की प्लेइंग 11 में नजर नहीं आए. आरसीबी इसके बाद 4 मैच खेल चुकी है. सॉल्ट की जगह टीम में इंग्लिश ऑलराउंडर जैकब बेथल को शामिल किया गया है. बेथल भी बेंगलुरु के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. गौर करने वाली बात यह है कि इस बारे में भी कोई अपडेट नहीं आया है कि सॉल्ट की वापसी कब तक होगी. 

सीजन के 6 मैचों में सॉल्ट का प्रदर्शन 

सॉल्ट ने सीजन में फ्रेंचाइजी के लिए 6 मैच खेले. इन मैचों की 6 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 33.66 की औसत और 168.33 के स्ट्राइक रेट से 202 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 78 रनों का रहा. 

बात करें सॉल्ट के आईपीएल करियर की, तो उन्होंने अब तक 40 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 40 पारियों में बैटिंग करते हुए 34 की औसत और 174.47 के स्ट्राइक रेट से 1258 रन बना लिए हैं. इस दौरान उन्होंने 12 अर्धशतक लगाए, जिसमें हाई स्कोर 89* रनों का रहा. 

 

यह भी पढे़ं: आज मुंबई और लखनऊ के बीच मुकाबला; पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और मैच प्रिडिक्शन तक जानें सबकुछ

Published at : 04 May 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru RCB Phil Salt IPL 2026
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