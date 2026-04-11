पूर्व दिग्गज ने कर दी IPL 2026 के फाइनल की भविष्यवाणी, RCB या MI नहीं, इस टीम का लिया नाम

IPL 2026 में आज डबल हेडर है. पहला मैच पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच है तो शाम को चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होगी. सभी 10 टीमें कम से कम 3 मैच खेल चुकी है, ऐसे में सभी की कमजोरियां और मजबूत पक्ष नजर आने लगा है. LSG के मुकुल चौधरी ने पिछले मैच में हारी हुई बाजी जिताई, तो RR के वैभव सूर्यवंशी पहली गेंद से प्रहार कर रहे हैं. पिछले मैच को छोड़ दें तो RCB की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों प्रभावी रहे हैं. सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम MI और CSK की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है. इस बीच श्रीलंका के पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने भविष्यवाणी करते हुए बताया कि उनके अनुसार कौन सी टीम फाइनल में पक्का पहुंचेगी.

एंजेलो मैथ्यूज ने सोशल मीडिया प्लागेफोर्म 'एक्स' पर लिखा, 'इस साल राजस्थान रॉयल्स IPL फाइनल में पक्का पहुंचेगी.' ये दर्शाता है कि राजस्थान कितनी खतरनाक टीम नजर आई है. इस टीम के ओपनर्स वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल बड़े-बड़े गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे हैं. मुंबई इंडियंस के खिलाफ जहां टीम ने 11 ओवरों में 150 रन बना दिए तो वहीं RCB के खिलाफ 202 के लक्ष्य को 12 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया.

Rajasthan will be in this years IPL final ! — Angelo Mathews (@Angelo69Mathews) April 10, 2026

राजस्थान रॉयल्स IPL 2026 के शुरूआती 4 मैच जीत चुकी है. इनके आलावा सिर्फ पंजाब किंग्स है, जिसने जारी संस्करण में कोई मैच नहीं गंवाया. पंजाब ने 3 में से 2 मैच जीते हैं जबकि उनका एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था.

राजस्थान को दूसरे IPL खिताब का इंतजार

IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी. शेन वार्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का पहला संस्करण जीता था. इसके बाद सिर्फ एक बार ही टीम फाइनल तक पहुंच पाई है. संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान 2022 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में गुजरात टाइटंस से हार गई थी.