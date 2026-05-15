PBKS vs MI Highlights: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में युवा ऑलराउंडर राज बावा ने अपनी शानदार फील्डिंग से हर किसी का ध्यान खींच लिया. कुछ दिन पहले तक खराब फील्डिंग के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे राज बावा ने इस मैच में ऐसा कैच पकड़ा, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी हैरान रह गए.

मुंबई इंडियंस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बेहद करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. उस मैच में राज बावा आखिरी ओवर में 15 रन बचाने में नाकाम रहे थे. इतना ही नहीं, अंतिम गेंद पर उनकी खराब फील्डिंग ने भी टीम की मुश्किलें बढ़ा दी थीं. राज बावा गेंद को सही तरीके से रोक नहीं पाए थे, जिसका फायदा उठाकर आरसीबी ने दो रन पूरे किए और मुकाबला जीत लिया. उस हार के बाद सोशल मीडिया पर राज बावा की काफी आलोचना हुई थी.

पंजाब के खिलाफ दिखी गजब की फुर्ती

लेकिन पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में राज बावा बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए. मुंबई इंडियंस ने उन पर भरोसा कायम रखा और उन्होंने भी अपने प्रदर्शन से टीम को निराश नहीं किया. पारी के 14वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर पंजाब के बल्लेबाज सुर्यांश शेडगे ने जोरदार फ्लिक शॉट खेला. गेंद शॉर्ट मिडविकेट की दिशा में तेजी से जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह आसान चौका बन जाएगा. तभी राज बावा ने अपनी बाईं ओर शानदार छलांग लगाई और हवा में उड़ते हुए दोनों हाथों से कैच पकड़ लिया. कैच लेते समय उनका पूरा शरीर जमीन से ऊपर था. इस शानदार प्रयास को देखकर साथी खिलाड़ी भी उत्साहित नजर आए.

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गेंदबाजी में भी दिखाया दम

राज बावा ने सिर्फ फील्डिंग में ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी में भी योगदान दिया. उन्होंने एक ओवर गेंदबाजी की और पंजाब किंग्स के बल्लेबाज कूपर कोनोली को बोल्ड कर बड़ा विकेट हासिल किया. मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने पिछले मैच की गलतियों के बावजूद उन पर भरोसा जताया और राज ने भी इस भरोसे को सही साबित किया.

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पंजाब की लगातार पांचवीं हार

इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 201 रनों का बड़ा लक्ष्य आखिरी ओवर में हासिल कर लिया. पंजाब किंग्स के लिए यह लगातार पांचवीं हार रही. सीजन की शुरुआत में पंजाब ने लगातार सात मैचों में हार नहीं झेली थी, लेकिन अब लगातार हार के कारण टीम की प्लेऑफ की उम्मीदें कमजोर होती दिखाई दे रही हैं. दूसरी ओर मुंबई इंडियंस भले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हो, लेकिन टीम ने जीत के साथ शानदार लड़ाई दिखाई.