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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरदरफोड़ के बेटे के साथ लुका-छिपी खेलते रोहित शर्मा, PBKS vs MI मैच से आया प्यारा वीडियो; देखें

रदरफोड़ के बेटे के साथ लुका-छिपी खेलते रोहित शर्मा, PBKS vs MI मैच से आया प्यारा वीडियो; देखें

Rohit Sharma Viral Video: धर्मशाला में खेले गए पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच के दौरान रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वह शेरफेन रदरफोर्ड के बेटे के साथ मस्ती करते हुए दिखे.

By : शिवम | Updated at : 15 May 2026 10:26 AM (IST)
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IPL 2026 के 58वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया. अंतिम ओवर तक चले इस रोमांचक मैच में तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, जिन्होंने 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 75 रन बनाए. इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए रोहित शर्मा ने 26 गेंदों में 25 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 2 छक्के जड़े.

इस मैच के शुरू होने से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रोहित शर्मा साथी खिलाड़ी शेरफेन रदरफोर्ड के बेटे के साथ मस्ती करते हुए नजर आए. रदरफोर्ड के बेटे के एयरपोर्ट पर मस्ती करते हुए वीडियो भी वायरल हुए थे.

रदरफोर्ड के बेटे के साथ मस्ती करने लगे रोहित

धर्मशाला में खेले गए इस मैच के शुरू होने से पहले जब रोहित शर्मा अभ्यास करके लौट रहे थे तब शेरफेन रदरफोर्ड का बेटा मुंबई इंडियंस का झंडा लेकर खड़ा था. रोहित ने बैट से इशारा किया, वह दौड़कर आया तो रोहित शील्ड के पीछे छिप गए. रदरफोर्ड का बेटा भी छिप गया, फिर रोहित छिपकर देखने लगे.

यह भी पढ़ें- 'ओए अंधेरे...' तिलक वर्मा पर नस्लीय टिप्पणी कर बुरे फंसे अर्शदीप सिंह, वायरल वीडियो से मचा बवाल

प्लेऑफ की दौड़ से बाहर है मुंबई इंडियंस

हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस शुरुआती मैचों में ही हारकर प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी थी. इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने कमान संभाली और उनके नहीं होने की वजह से गुरुवार को पंजाब के खिलाफ जसप्रीत बुमराह कप्तान बनाए गए. पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए थे. 

यह भी पढ़ें- धर्मशाला में तिलक वर्मा का धमाका, सीजन का सबसे लंबा छक्का जड़ बनाया रिकॉर्ड

तिलक वर्मा की शानदार पारी से मुंबई इंडियंस ने इस मैच को 6 विकेट से जीत लिया. अंतिम ओवर में पंजाब को 15 रन डिफेंड करने थे. तिलक ने 33 गेंदों में 6 छक्के और 6 चौकों की मदद से नाबाद 75 रन बनाए, इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 May 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Sherfane Rutherford IPL Viral Video Rohit SHarma PBKS Vs MI MUMBAI INDIANS IPL 2026
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