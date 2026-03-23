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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL से धोनी ले रहे हैं संन्यास? CSK के कार्यक्रम में दे दिया बड़ा बयान, VIDEO सुन फैन्स हो जाएंगे निराश

IPL से धोनी ले रहे हैं संन्यास? CSK के कार्यक्रम में दे दिया बड़ा बयान, VIDEO सुन फैन्स हो जाएंगे निराश

चेन्नई सुपर किंग्स के प्री-सीजन कार्यक्रम ‘CSK ROAR ’26’ में जब धोनी से पूछा गया कि क्या वह और लंबे समय तक खेलते रहेंगे, तो उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Mar 2026 11:18 AM (IST)
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MS Dhoni Retirement: आईपीएल का हर नया सीजन आते ही एक सवाल फिर सामने खड़ा हो जाता है - क्या एमएस धोनी का अब संन्यास ले लेंगे? पिछले कुछ सालों से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रह चुके धोनी को लेकर यही चर्चा सबसे ज्यादा होती है. अब IPL 2026 से पहले इस सवाल पर खुद धोनी ने जवाब दिया है, जिसने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है.

संन्यास को लेकर धोनी ने क्या कहा?

चेन्नई सुपर किंग्स के प्री-सीजन कार्यक्रम ‘CSK ROAR ’26’ में जब धोनी से पूछा गया कि क्या वह और लंबे समय तक खेलते रहेंगे, तो उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उनकी फिटनेस अब ऊपर नहीं, बल्कि नीचे की ओर जा रही है. इस उम्र में खेलना आसान नहीं है. धोनी का यह बयान साफ दिखाता है कि वह अपने शरीर की स्थिति को लेकर पूरी तरह वास्तविक सोच रखते हैं और कोई बड़ा दावा नहीं करना चाहते हैं.

CSK ने भी दिया साफ संकेत

चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ कासी विश्वनाथन ने भी यह साफ कर दिया था कि धोनी पूरे IPL 2026 सीजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने कहा कि धोनी इस सीजन के लिए पूरी तरह फिट और उपलब्ध हैं. हालांकि, मैदान पर उनकी भूमिका क्या होगी, यह हर मैच के हिसाब से तय किया जाएगा.

रिकॉर्ड भी बताते हैं धोनी का कद

धोनी अब तक IPL में 278 मैच खेल चुके हैं. उनके नाम 5,439 रन हैं और स्ट्राइक रेट 137.45 का रहा है. सबसे बड़ी बात, उन्होंने CSK को पांच बार चैंपियन बनाया है. ऐसे में फैंस के लिए फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि धोनी ने संन्यास का दरवाजा बंद नहीं किया है. IPL 2026 में वह फिर मैदान पर दिखेंगे, और शायद एक बार फिर अपने अंदाज में सबको चौंकाएं.

Published at : 23 Mar 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
MS DHONI IPL 2026
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