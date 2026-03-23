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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026PSL छोड़ IPL जाने वालों पर PCB सख्त, मोहसिन नकवी ने दी कार्रवाई की चेतावनी

PSL छोड़ IPL जाने वालों पर PCB सख्त, मोहसिन नकवी ने दी कार्रवाई की चेतावनी

कुछ खिलाड़ी PSL से नाम वापस लेकर IPL की ओर जा रहे हैं. अब इस मामले पर PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी का गुस्सा खुलकर सामने आया है.दासुन शनाका के राजस्थान रॉयल्स में शामिल होने के बाद यह मामला फिर गरमा गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Mar 2026 10:18 AM (IST)
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पाकिस्तान सुपर लीग 2026 शुरू होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर मुश्किल में घिर गया है. एक के बाद एक विदेशी खिलाड़ी PSL से नाम वापस लेकर IPL की ओर जा रहे हैं. अब इस मामले पर PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी का गुस्सा खुलकर सामने आया है. उन्होंने साफ कहा है कि जो खिलाड़ी आखिरी समय पर PSL छोड़कर IPL में जाते हैं, उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ताजा मामला श्रीलंका के ऑलराउंडर दासुन शनाका का है. शनाका अब लाहौर कलंदर्स का हिस्सा नहीं रहेंगे और वह IPL में राजस्थान रॉयल्स से जुड़ेंगे. उन्हें सैम करन के चोटिल होने के बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया है. इससे पहले भी वह IPL खेल चुके हैं. 2023 में वह गुजरात टाइटंस के लिए मैदान पर उतरे थे. हालांकि उस सीजन में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले थे.

PCB क्यों नाराज है?

असल नाराजगी सिर्फ एक खिलाड़ी के जाने से नहीं है. पिछले कुछ दिनों में यह दूसरा बड़ा मामला है, जब किसी खिलाड़ी ने PSL छोड़कर IPL को चुना है. इससे पहले जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अपना समझौता छोड़ दिया था. बाद में वह IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ गए. ऐसे मामलों ने PCB को असहज कर दिया है, क्योंकि लीग शुरू होने से ठीक पहले स्क्वॉड की तैयारी प्रभावित हो रही है.

मोहसिन नकवी ने कहा है कि पिछले साल भी ऐसा मामला सामने आया था और तब एक खिलाड़ी पर एक साल का बैन लगाया गया था. उनका इशारा कॉर्बिन बॉश की तरफ था, जिन्होंने पहले PSL टीम से करार किया था, लेकिन बाद में मुंबई इंडियंस के लिए IPL खेलने चले गए थे. अब PCB उसी तरह की सख्ती फिर दिखाने के मूड में नजर आ रहा है.

PSL और IPL की टक्कर फिर चर्चा में

यह लगातार दूसरा साल है, जब PSL और IPL की तारीखें टकरा रही हैं. PSL 26 मार्च से शुरू हो रही है, जबकि IPL की शुरुआत 28 मार्च से होगी. ऐसे में कई विदेशी खिलाड़ी दो लीगों के बीच फंस जाते हैं. आम तौर पर खिलाड़ी उस टूर्नामेंट को प्राथमिकता देते हैं, जहां आर्थिक लाभ, बड़ी पहुंच और लंबा मंच मिलता है. यही वजह है कि IPL को लेकर खिंचाव ज्यादा दिखाई देता है.

हालांकि नकवी ने कहा कि IPL से तारीखों की टक्कर उनकी सबसे बड़ी चिंता नहीं है. उनके मुताबिक, अगर कुछ खिलाड़ी वहां जा रहे हैं, तो कुछ अच्छे खिलाड़ी PSL में भी आ रहे हैं. उन्होंने यह भी साफ किया कि PCB के पास PSL को आगे खिसकाने का कोई दूसरा मौका पूरे साल में उपलब्ध नहीं था.

PCB के लिए चुनौती बढ़ी

दासुन शनाका और ब्लेसिंग मुजरबानी के अलावा कुछ और विदेशी खिलाड़ियों ने भी PSL से हटने का फैसला किया है. हालांकि कई खिलाड़ियों ने निजी कारणों का हवाला दिया है, लेकिन लगातार हो रहे बदलावों ने लीग की तैयारी पर असर डाला है. ऐसे में PCB के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ टूर्नामेंट शुरू कराना नहीं, बल्कि उसकी साख बनाए रखना भी है. 

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Published at : 23 Mar 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
PSL PCB Dasun Shanaka Pakistan Cricket Board Mohsin Naqvi PAKISTAN SUPER LEAGUE
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