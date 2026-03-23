राजस्थान की टीम को हो सकता है बड़ा नुकसान! आर अश्विन ने IPL 2026 से पहले दी चेतावनी

आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले राजस्थान रॉयल्स को लेकर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा बयान दिया है. भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके अश्विन का मानना है कि टीम को इस सीजन अपने घरेलू मैच अलग-अलग मैदानों पर खेलने पड़ रहे हैं, जिसका असर उसके खिताबी अभियान पर पड़ सकता है. उन्होंने साफ कहा कि एक ही टीम के होम मैच कई जगह होना पूरी तरह ठीक नहीं है.

राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार अपने पहले तीन घरेलू मुकाबले गुवाहाटी में खेलेगी. इसके बाद बाकी चार होम मैच दूसरे मैदान पर होंगे. अश्विन के मुताबिक, यह व्यवस्था टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि किसी भी फ्रेंचाइजी को अपने घरेलू हालात, पिच और माहौल का लगातार फायदा तभी मिलता है जब वह एक ही मैदान पर ज्यादा मैच खेल सके.

राजस्थान को हो सकता है बड़ा नुकसान

अश्विन ने कहा कि वह समझते हैं कि टीम के कप्तान रियान पराग असम से आते हैं और गुवाहाटी में उन्हें अच्छा समर्थन मिलेगा, लेकिन अगर किसी टीम को एक जगह होम ग्राउंड बनाना है, तो फिर पूरे सीजन वहीं खेलना चाहिए. उनके मुताबिक, कुछ मैच एक शहर में और बाकी मैच दूसरे शहर में रखना टीम के संतुलन और रणनीति पर असर डाल सकता है.

अश्विन ने यह भी माना कि कागज पर राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछले सीजन के मुकाबले काफी बेहतर दिख रही है. उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा और सैम करन जैसे खिलाड़ियों के आने से टीम को मजबूती मिली है. इसके बावजूद, होम मैचों का अलग-अलग खेला जाना एक ऐसा पहलू है जो टीम के खिलाफ जा सकता है.

अपने अनुभव से दी चेतावनी

अश्विन ने इस मुद्दे पर अपनी पुरानी याद भी साझा की. उन्होंने बताया कि जब वह किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान थे, तब टीम को कुछ घरेलू मैच इंदौर में खेलने पड़े थे. उनके मुताबिक, इसका असर टीम पर साफ दिखता है. उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि इसमें फैन सपोर्ट और गेट कलेक्शन जैसी बातें जुड़ी होती हैं, लेकिन क्रिकेट के नजरिए से देखें तो यह बड़ी चुनौती बन जाती है.

पंजाब किंग्स भी लंबे समय से अपने घरेलू मैच दो अलग-अलग मैदानों पर खेलती रही है. धर्मशाला का एचपीसीए स्टेडियम भी टीम के घरेलू केंद्रों में शामिल रहा है. पिछले सीजन वहां दो मुकाबले हुए थे, हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक मैच सुरक्षा कारणों से बीच में ही रोकना पड़ा था.

30 मार्च से शुरू होगा RR का अभियान

राजस्थान रॉयल्स अपना आईपीएल 2026 अभियान 30 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुवाहाटी में शुरू करेगी. ऐसे में टीम की कोशिश होगी कि सीजन की शुरुआत जीत से हो और घरेलू मैदानों के बंटने का असर प्रदर्शन पर न दिखे.

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