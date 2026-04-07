कितने बजे शुरू होगा मुंबई और राजस्थान का मैच? कट-ऑफ टाइम पर ताजा अपडेट

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals 5 Over Match Cut Off Time: गुवाहाटी का बारासपारा क्रिकेट स्टेडियम पानी से सराबोर है. बारिश की वजह से मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स का मैच शुरू होने में देरी हुई. खराब मौसम के कारण टॉस भी समय से नहीं हो पाया. इसी बीच पांच-पांच ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ टाइम 10 बजकर 56 मिनट तय किया गया है.

अगर कट-ऑफ टाइम यानी रात 10 बजकर 56 मिनट तक कम से कम 5-5 ओवर का मैच शुरू नहीं हो पाता है, तो मुकाबले को रद्द कर दिया जाएगा. मैच का रिजल्ट सामने आए, इसके लिए जरूरी है कि कट-ऑफ टाइम से पहले ही खेल शुरू हो चुका हो.

मुंबई और राजस्थान का मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन लगातार बारिश के कारण टॉस भी तय समय पर नहीं हो पाया. इससे पहले सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मैच भी बारिश की भेंट चढ़ चुका है.

मुंबई बनाम राजस्थान मैच में सबकी नजरें जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी की टक्कर पर थीं. इससे पहले वैभव और बुमराह कभी भी आमने-सामने नहीं आए हैं. पिछली बार जब वैभव मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले थे, तब उनका खाता तक नहीं खुला था.

राजस्थान रॉयल्स को होगा फायदा

अगर कट-ऑफ टाइम तक मैच शुरू नहीं हो पाता है, तो मुकाबला रद्द होने पर दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. ऐसा होने पर राजस्थान के 5 अंक हो जाएंगे और बढ़िया नेट रन रेट के आधार पर वह पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी. बता दें कि राजस्थान अभी तक IPL 2026 में कोई मैच नहीं हारी है. दूसरी ओर एक अंक मिलने पर मुंबई इंडियंस के कुल 3 अंक हो जाएंगे और वह टेबल में छठे से पांचवें स्थान पर आ जाएगी.

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