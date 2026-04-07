LIVE: राजस्थान और मुंबई के मैच से पहले गुवाहटी में बारिश, यहां पढ़ें पल-पल का अपडेट 

RR vs MI Live Score: राजस्थान और मुंबई के मैच से पहले गुवाहटी में बारिश, यहां पढ़ें पल-पल का अपडेट
IPL 2026, RR vs MI Live Score: आईपीएल 2026 का 13वां लीग मैच गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच है. यहां आपको मुकाबले के सभी अपडेट मिलेंगे.
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आज आईपीएल 2026 के 13वें लीग मैच में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टीमें मैदान पर होंगी. मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबले की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी. वहीं टॉस 7:00 बजे होगा. लेकिन मैच से पहले गुवाहाटी का मौसम फैंस की टेंशन बढ़ा रहा है.
दरअसल मैच की शुरुआत से पहले गुवाहाटी में बारिश की खबर सामने आई. टूर्नामेंट का 12वां लीग मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था, जो ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच था. कोलकाता में मैच शुरू होने के बाद बारिश आई थी. बारिश का प्रकोप ऐसा रहा कि मैच को रद्द करना पड़ा. इसके बाद दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया था.
जीत की हैट्रिक पर राजस्थान की नजर
यह राजस्थान के लिए सीजन का तीसरा लीग मैच होगा. शुरुआती दोनों मैच जीतने के बाद टीम जीत की हैट्रिक पर नजर रखना चाहेगी. दो मैचों में राजस्थान ने चेन्नई को 8 विकेट से और गुजरात को 6 रन से हराया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई के खिलाफ टीम कैसा प्रदर्शन करती है.
बात करें मुंबई और राजस्थान के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों के बीच अब तक 31 मैच खेले जा चुके हैं. इन मैचों में मुंबई ने बढ़त हासिल करते हुए 16 में जीत दर्ज की है. राजस्थान ने 14 मुकाबले अपने नाम किए हैं. बाकी एक मुकाबला बेनतीजा रहा.
राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड
यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, ब्रिजेश शर्मा, रवि सिंह, शुभम दुबे, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युधवीर सिंह चरक, विग्नेश मखाका, क्वेना मफाका पुथुर, अमन राव पेरला.
मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड
रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, मयंक मारकंडे, ट्रेंट बोल्ट, रॉबिन मिंज, राज बावा, अश्विनी कुमार, हार्दिक पंड्या, क्विंटन डी कॉक, विल जैक, मयंक रावत, रघु शर्मा, अथर्व अंकोलेकर, एएम गजनफर, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.
RR vs MI Live Rain Updates: सोशल मीडिया पर गुवाहाटी बारिश के वीडियो वायरल
There was very heavy rain at ACA Stadium in Guwahati about an hour ago. The drainage system here is good and helps the ground dry quickly, but hopefully the rain doesn’t come again.🤞🏻 #MIvRR pic.twitter.com/M93Bd22GgT— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) April 7, 2026
RR vs MI Live Rain Updates: मैच से पहले गुवाहाटी में बारिश
मैच से पहले गुवाहाटी में बारिश की खबरें सामने आ रही हैं. कॉमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि गुवाहाटी में 4:35 बजे अंधेरा छा गया था. कारों की हेडलाइट शुरू हो गई हैं.
16.35 in Guwahati and it is already dark, the headlights on the cars are on and.......it is pouring— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 7, 2026
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Source: IOCL