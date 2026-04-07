IPL 2026 टूर्नामेंट का 13वां मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाना है. यह मैच गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम में होना है, लेकिन बारिश के कारण टॉस में देरी हुई. इससे पहले सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के मैच में भी बारिश ने दखल दिया था.

अब मुंबई और राजस्थान रॉयल्स के मैच में भी बारिश विलेन बनी है. अगर खराब मौसम के चलते यह मुकाबला नहीं हो पाता है तो क्या लीग स्टेज के मैचों के लिए रिजर्व डे का कोई नियम होता है? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

क्या रिजर्व डे पर होगा MI vs RR मैच?

IPL के लीग स्टेज के मैचों के लिए रिजर्व डे का कोई नियम नहीं होता है. जब भी किसी लीग स्टेज के मैच में बारिश या तूफान कोई बाधा उत्पन्न करता है, तो उसी दिन कम से कम पांच-पांच ओवर का मैच करवाने का प्रयास किया जाता है. जितना समय खराब होता है, उस हिसाब से ओवरों में कटौती होती है और अंत में पांच-पांच ओवर के मैच के लिए कट-ऑफ टाइम जारी किया जाता है. अगर पांच-पांच ओवर का मैच भी संभव नहीं हो पाता है तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाता है. लीग स्टेज के मैचों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होता है.

पॉइंट्स टेबल के हाल पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस अभी छठे स्थान पर है, जिसने 2 मैचों में एक जीत दर्ज की है. दूसरी ओर रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया है और टीम अब तक अपने दोनों मैच जीत चुकी है. राजस्थान की टीम अभी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. आज का मैच रद्द होता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा.

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