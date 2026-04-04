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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026दिल्ली के खिलाफ हार के बाद क्या बोले मुंबई के कप्तान सूर्यकुमार यादव? जानें किसे ठहराया हार का जिम्मेदार

दिल्ली के खिलाफ हार के बाद क्या बोले मुंबई के कप्तान सूर्यकुमार यादव? जानें किसे ठहराया हार का जिम्मेदार

Suryakumar Yadav on Mumbai Indians Loss: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 6 विकेट की हार का ठीकरा जानिए सूर्यकुमार यादव ने किसके सिर फोड़ा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 Apr 2026 08:43 PM (IST)
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दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया है. इस मैच में हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे थे, ऐसे में सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी का जिम्मा संभाला. दिल्ली की टीम ने 163 रनों के लक्ष्य को बिना किसी बड़ी मुश्किल में पड़े चेज कर लिया. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने MI की हार का ठीकरा बल्लेबाजों पर फोड़ा है.

सूर्यकुमार यादव की 51 रनों की अर्धशतकीय पारी और रोहित शर्मा के 35 रनों के योगदान की बदौलत मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए थे. दिल्ली की टीम बैटिंग करने आई तो केएल राहुल और नीतीश राना तो फ्लॉप रहे, लेकिन समीर रिजवी ने 90 रनों की तूफानी पारी खेल MI की गेंदबाजी को तहस-नहस कर दिया. पथुम निसांका ने भी 44 रनों की पारी खेली. उनकी बदौलत दिल्ली ने 6 विकेट से  जीत दर्ज की.

बल्लेबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार पर सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उनकी टीम ने 15-20 रन कम बनाए. सूर्यकुमार ने समीर रिजवी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने MI को मैच में वापस आने का मौका ही नहीं दिया.

सूर्यकुमार ने कहा, "जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हैं तो बार-बार स्कोर के बारे में सोच रहे होते हैं. आप बल्लेबाजी करते हैं, आंकड़ों को समझते हैं और हमें लगा था कि यहां 180-185 का स्कोर अच्छा रहेगा, लेकिन हमने 15-20 कम रन बनाए. मुझे लगता है कि मेरा और नमन का विकेट गलत समय पर गिरा, नहीं तो हम बढ़िया स्कोर तक पहुंच सकते थे."

समीर रिजवी ने बनाया रिकॉर्ड

समीर रिजवी इस मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बल्लेबाजी करने आए थे. उन्होंने 51 गेंदों में 90 रनों की पारी के दौरान 7 चौके और 7 छक्के लगाए. वो अब आईपीएल में किसी इम्पैक्ट प्लेयर द्वारा तीसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ जोस बटलर और साई सुदर्शन हैं, जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आकर शतक ठोक चुके हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Apr 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals MI Vs DC SURYAKUMAR YADAV MUMBAI INDIANS IPL 2026
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