(Source: ECI | ABP NEWS)
RCB Retained Players: लिविंगस्टोन को RCB ने दिखाया बाहर का रास्ता, देखें बेंगलुरु की पूरी रिटेंशन लिस्ट
RCB Retention List 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2026 के लिए अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है. RCB ने लियाम लिविंगस्टोन और लुंगी एनगिडी जैसे इंटरनेशनल स्टार्स समेत 8 खिलाड़ियों को रिलीज किया.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2026 के लिए अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है. RCB ने लियाम लिविंगस्टोन और लुंगी एनगिडी जैसे इंटरनेशनल स्टार्स समेत 8 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है. विराट कोहली से लेकर फिल साल्ट और भुवनेश्वर कुमार समेत 17 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है.
RCB ने रजत पाटीदार की कप्तानी में IPL 2025 का खिताब जीता था. पाटीदार इस बात भी कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं. बेंगलुरु ने 11 भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि 6 विदेशी खिलाड़ियों का पत्ता साफ कर दिया है.
लियाम लिविंगस्टोन हुए रिलीज
इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को बेंगलुरु ने रिलीज कर दिया है. उनके अलावा मयंक अग्रवाल और लुंगी एनगिडी के रूप में 2 अन्य सीनियर खिलाड़ियों को आरसीबी ने बाहर का रास्ता दिखाया है. विराट कोहली, रजत पाटीदार और जीतेश शर्मा और क्रुणाल पांड्या समेत अन्य अनुभवी खिलाड़ी बेंगलुरु को दूसरे टाइटल तक ले जाने का प्रयास करेंगे.
RCB की रिटेंशन लिस्ट: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा
RCB ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज: स्वास्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, टिम सीफर्ट, लियाम लिविंगस्टोन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी, ब्लेसिंग मुजाराबानी, मोहित राठी
बेंगलुरु के पास बचे 16.4 करोड़
17 खिलाड़ियों को रिटेन करने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पर्स में 16.4 करोड़ रुपये बचे हैं. ऑक्शन में बेंगलुरु टीम अधिकतम 8 खिलाड़ी और खरीद सकती है, जिनमें 2 विदेशी खिलाड़ियों का होना अनिवार्य है.
यह भी पढ़ें:
KKR Retention List 2026: आंद्रे रसेल को किया बाहर, देखें KKR की रिटेंशन लिस्ट, इन 12 खिलाड़ियों पर जताया भरोसा
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL