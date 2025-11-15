(Source: ECI | ABP NEWS)
KKR Retention List 2026: आंद्रे रसेल को किया बाहर, देखें KKR की रिटेंशन लिस्ट, इन 12 खिलाड़ियों पर जताया भरोसा
KKR Retention List 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे समेत 12 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. आंद्रे रसेल समेत 9 खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया है. देखें पूरी लिस्ट.
आईपीएल 2026 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे समेत 12 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. केकेआर की रिटेंशन लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात ये हैं कि उन्होंने अपने पोस्टर बॉय आंद्रे रसेल को भी रिलीज़ कर दिया है. रसेल 2014 से इस टीम के लिए खेल रहे हैं. केकेआर ने कुल 9 प्लेयर्स को रिलीज़ किया है.
KKR के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट
- रिंकू सिंह
- अंगरीश रघुवंशी
- अजिंक्य रहाणे
- मनीष पांडे
- रोवमैन पॉवेल
- सुनील नरेन
- रमनदीप सिंह
- अनुकूल रॉय
- वरुण चक्रवर्ती
- हर्षित राणा
- वैभव अरोड़ा
- उमरान मलिक
KKR ने इन प्लेयर्स को किया रिलीज़
- लवनीथ सिसोदिया
- क्विंटन डिकॉक
- रहमानुल्लाह गुरबाज
- वेंकटेश अय्यर
- आंद्रे रसेल
- मोईन अली
- स्पेंसर जॉनसन
- एनरिक नॉर्खिया
- चेतन सकारिया
IPL 2026 ऑक्शन में KKR के पास कितने का पर्स
कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने कई महंगे प्लेयर्स को रिलीज़ किया है, इसमें वेंकटेश अय्यर का नाम भी शामिल है. वेंकटेश को केकेआर ने पिछले ऑक्शन में 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. रिलीज़ होने वाले दूसरे महंगे प्लेयर रसेल हैं, जिन्हे केकेआर ने पिछले संस्करण से पहले 12 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.
केकेआर ने क्विंटन डिकॉक को भी रिलीज़ कर दिया है, जिनकी कीमत 3.6 करोड़ थी. ये भी एक चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि टीम ने उनके साथ दूसरे विकेट कीपर रहमानुल्लाह गुरबाज को भी रिलीज़ किया है. अब ऑक्शन में केकेआर को एक अच्छे विकेट कीपर की तलाश होगी.
IPL 2026 ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 64.3 करोड़ रुपये का पर्स बचा है. 13 खिलाड़ियों का स्लॉट बाकी है, यानी ऑक्शन में केकेआर अधिकतम 13 प्लेयर्स खरीद सकती है. टीम अधिकतम 6 विदेशी प्लेयर्स को खरीद सकती है.
कब होगा IPL 2026 ऑक्शन
इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए ऑक्शन दिसंबर में होगा, ये मिनी ऑक्शन होगा जो 1 दिन का होने की संभावना है. आईपीएल ऑक्शन 15 दिसंबर को होने की संभावना है. इसके वेन्यू पर विचार चल रहा है, ये भारत से बाहर यूएई में भी हो सकता है. हालांकि अभी वेन्यू तय नहीं हुआ है.
