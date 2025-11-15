आईपीएल 2026 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे समेत 12 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. केकेआर की रिटेंशन लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात ये हैं कि उन्होंने अपने पोस्टर बॉय आंद्रे रसेल को भी रिलीज़ कर दिया है. रसेल 2014 से इस टीम के लिए खेल रहे हैं. केकेआर ने कुल 9 प्लेयर्स को रिलीज़ किया है.

KKR के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट

रिंकू सिंह

अंगरीश रघुवंशी

अजिंक्य रहाणे

मनीष पांडे

रोवमैन पॉवेल

सुनील नरेन

रमनदीप सिंह

अनुकूल रॉय

वरुण चक्रवर्ती

हर्षित राणा

वैभव अरोड़ा

उमरान मलिक

KKR ने इन प्लेयर्स को किया रिलीज़

लवनीथ सिसोदिया

क्विंटन डिकॉक

रहमानुल्लाह गुरबाज

वेंकटेश अय्यर

आंद्रे रसेल

मोईन अली

स्पेंसर जॉनसन

एनरिक नॉर्खिया

चेतन सकारिया

IPL 2026 ऑक्शन में KKR के पास कितने का पर्स

कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने कई महंगे प्लेयर्स को रिलीज़ किया है, इसमें वेंकटेश अय्यर का नाम भी शामिल है. वेंकटेश को केकेआर ने पिछले ऑक्शन में 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. रिलीज़ होने वाले दूसरे महंगे प्लेयर रसेल हैं, जिन्हे केकेआर ने पिछले संस्करण से पहले 12 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.

केकेआर ने क्विंटन डिकॉक को भी रिलीज़ कर दिया है, जिनकी कीमत 3.6 करोड़ थी. ये भी एक चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि टीम ने उनके साथ दूसरे विकेट कीपर रहमानुल्लाह गुरबाज को भी रिलीज़ किया है. अब ऑक्शन में केकेआर को एक अच्छे विकेट कीपर की तलाश होगी.

IPL 2026 ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 64.3 करोड़ रुपये का पर्स बचा है. 13 खिलाड़ियों का स्लॉट बाकी है, यानी ऑक्शन में केकेआर अधिकतम 13 प्लेयर्स खरीद सकती है. टीम अधिकतम 6 विदेशी प्लेयर्स को खरीद सकती है.

कब होगा IPL 2026 ऑक्शन

इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए ऑक्शन दिसंबर में होगा, ये मिनी ऑक्शन होगा जो 1 दिन का होने की संभावना है. आईपीएल ऑक्शन 15 दिसंबर को होने की संभावना है. इसके वेन्यू पर विचार चल रहा है, ये भारत से बाहर यूएई में भी हो सकता है. हालांकि अभी वेन्यू तय नहीं हुआ है.