IPL के सबसे शर्मनाक स्कोर, जब टीमें 70 रन का आंकड़ा भी नही पार कर सकी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को दुनिया की सबसे आक्रामक और हाई-स्कोरिंग लीग माना जाता है. यहां बल्लेबाजों की धुआंधार पारी, ताबड़तोड़ चौके-छक्के और बड़े लक्ष्य आम बात है. हालांकि इस लीग में कई बार ऐसे शर्मनाक पल भी आए हैं जब टीमों के पूरे बल्लेबाजी क्रम ने घुटने टेक दिए और स्कोरबोर्ड पर बेहद कम रन जुड़ पाए. आइए नजर डालते हैं IPL इतिहास के उन पांच सबसे कम टीम स्कोर पर, जो आज भी शर्मनाक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 49 रन (2017, कोलकाता)

IPL इतिहास का सबसे कम स्कोर किसी और टीम का नहीं, बल्कि स्टार खिलाड़ियों वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का है. 23 अप्रैल 2017 को कोलकाता में KKR के खिलाफ RCB की पूरी टीम सिर्फ 49 रन पर ढेर हो गई थी. ईडन गार्डन्स की पिच पर RCB का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तो की तरह बिखर गया. टीम 9.4 ओवर भी नहीं खेल सकी. यह वह मैच था जिसे आज भी RCB फैंस याद नहीं करना चाहते.

राजस्थान रॉयल्स - 58 रन (2009, केपटाउन)

2009 का सीजन साउथ अफ्रीका में खेला गया था. केप टाउन में राजस्थान रॉयल्स की टीम RCB के खिलाफ सिर्फ 58 रन पर ढेर हो गई थी. टीम 15.1 ओवर तक पिच पर टिकने की कोशिश करती रही, लेकिन गेंदबाजों की धार के सामने बल्लेबाज पूरी तरह असहाय दिखे.

राजस्थान रॉयल्स - 59 रन (2023, जयपुर)

इतने साल बाद भी RR ने एक और शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 14 मई 2023 को एक बार फिर से RCB के खिलाफ राजस्थान की टीम सिर्फ 10.3 ओवर में 59 रन पर सिमट गई. होम ग्राउंड पर बल्लेबाजों का ऐसा प्रदर्शन फैंस को भी समझ नहीं आया.

दिल्ली डेयरडेविल्स - 66 रन (2017, दिल्ली)

दिल्ली ने 6 मई 2017 को अपने होम ग्राउंड फिरोज शाह कोटला में मुंबई इंडियंस के खिलाफ सिर्फ 66 रन बनाए. टीम का रनरेट 4.82 रहा और बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह बिखरा नजर आया. यह वह मैच था जिसने दिल्ली की कमजोर बल्लेबाजी को उजागर कर दिया.

दिल्ली डेयरडेविल्स - 67 रन (2017, मोहाली)

दिल्ली के लिए 2017 का साल किसी बुरे सपने से कम नहीं था. उसी सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के खिलाफ मोहाली में पूरी टीम एक बार फिर सिर्फ 67 रन पर सिमट गई. यह मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के लिए शर्मनाक साबित हुआ.