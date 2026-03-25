हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB की प्लेइंग XI में बदलाव तय! यश दयाल की जगह किसे मिलेगा मौका, टीम के पास है दमदार बेंच स्ट्रेंथ

RCB की प्लेइंग XI में बदलाव तय! यश दयाल की जगह किसे मिलेगा मौका, टीम के पास है दमदार बेंच स्ट्रेंथ

यश दयाल के बाहर होने के बाद RCB के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. मंगेश यादव, रसिख सलाम और अभिनंदन सिंह जैसे खिलाड़ी उनकी जगह लेने की रेस में हैं. अब देखना होगा कि प्लेइंग XI में किसे मौका मिलता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Mar 2026 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 से पहले डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज यश दयाल पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. फ्रेंचाइजी ने साफ किया है कि वह व्यक्तिगत कारणों की वजह से उपलब्ध नहीं रहेंगे. हालांकि, वह टीम के कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए हैं.

RCB के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब यह है कि उनकी जगह प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा. क्योंकि टीम उन्हें रिलीज नहीं कर सकती, ऐसे में बाहर से कोई नया खिलाड़ी भी नहीं जोड़ा जा सकता है. इसका मतलब है कि RCB को अपने मौजूदा स्क्वॉड से ही विकल्प तलाशने होंगे.

मंगेश यादव: सबसे बड़ा दावेदार

यश दयाल की जगह लेने के लिए सबसे मजबूत नाम मंगेश यादव का सामने आ रहा है. वह भी लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं, इसलिए टीम को वही एंगल और वैरायटी मिल सकती है जो दयाल देते थे. हाल ही में टीम के अंदरूनी मैचों में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है, जिससे उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है.

रसिख सलाम: डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट

दूसरा बड़ा विकल्प रसिख सलाम हैं. वह राइट आर्म मीडियम पेसर हैं और अपनी स्लोअर गेंदों के लिए जाने जाते हैं. टी20 क्रिकेट में उनका अनुभव भी काफी अच्छा है. 42 मैचों में 50 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज को खासकर मिडिल और डेथ ओवर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है.

अभिनंदन सिंह: युवा जोश का मौका

तीसरे विकल्प के तौर पर अभिनंदन सिंह का नाम भी चर्चा में है. वह पिछले सीजन में RCB की खिताबी टीम का हिस्सा थे. यूपी टी20 लीग में उनके प्रदर्शन ने काफी प्रभावित किया था. 11 मैचों में 15 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज को मौका मिल सकता है, खासकर अगर टीम युवा खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाती है.

टीम के सामने संतुलन की चुनौती

यश दयाल पिछले सीजन में RCB के लिए अहम खिलाड़ी रहे थे. उनकी गैरमौजूदगी में टीम को अपने गेंदबाजी कॉम्बिनेशन में बदलाव करना पड़ेगा. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट अनुभव को प्राथमिकता देता है या युवा खिलाड़ियों को मौका देता है. आईपीएल 2026 में इस बार RCB अपने खिताब को बचाने उतरेगी.  

Published at : 25 Mar 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
Rasikh Salam Royal Challengers Bengaluru Yash Dayal RCB IPL MANGESH YADAV IPL 2026 Abhinandan Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
RCB की प्लेइंग XI में बदलाव तय! यश दयाल की जगह किसे मिलेगा मौका, टीम के पास है दमदार बेंच स्ट्रेंथ
RCB की प्लेइंग XI में बदलाव तय! यश दयाल की जगह किसे मिलेगा मौका, टीम के पास है दमदार बेंच स्ट्रेंथ
आईपीएल 2026
ओस से राहत दिलाएगा नया नियम, IPL 2026 में कप्तान करेंगे गेंद बदलने का फैसला
ओस से राहत दिलाएगा नया नियम, IPL 2026 में कप्तान करेंगे गेंद बदलने का फैसला
आईपीएल 2026
RCB ने तोड़ा राजस्थान रॉयल्स का रिकॉर्ड, IPL की सबसे महंगी टीम बनी, 16000 करोड़ में हुई डील
RCB ने तोड़ा राजस्थान रॉयल्स का रिकॉर्ड, IPL की सबसे महंगी टीम बनी, 16000 करोड़ में हुई डील
आईपीएल 2026
CSK में आया 150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचाएगा कोहराम
CSK में आया 150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचाएगा कोहराम
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Meta Case: बच्चों पर पड़ रहा गलत प्रभाव, मेटा को भरने पड़ेंगे 3 हजार करोड़ , कोर्ट ने कहा- 'इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म...'
बच्चों पर पड़ रहा गलत प्रभाव, मेटा को भरने पड़ेंगे 3 हजार करोड़ , कोर्ट ने कहा- 'इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म...'
दिल्ली NCR
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
विश्व
Israel-US Iran War Live: इस्लामाबाद में 'शांति वार्ता' का खुलासा! पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बैठक की गुंजाइश कम, जानें वजह
Live: इस्लामाबाद में 'शांति वार्ता' का खुलासा! पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बैठक की गुंजाइश कम, जानें वजह
आईपीएल 2026
ओस से राहत दिलाएगा नया नियम, IPL 2026 में कप्तान करेंगे गेंद बदलने का फैसला
ओस से राहत दिलाएगा नया नियम, IPL 2026 में कप्तान करेंगे गेंद बदलने का फैसला
बॉलीवुड
कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा
कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
हेल्थ
Bleeding From Eyes Cause: आंखों से खून बहने से 20 साल की लड़की की मौत, जानें क्या है यह बीमारी और कितनी खतरनाक?
आंखों से खून बहने से 20 साल की लड़की की मौत, जानें क्या है यह बीमारी और कितनी खतरनाक?
शिक्षा
कौन हैं 11 साल के ऋषि शर्मा, जो कैलिफोर्निया में फ्लाइट लैंडिंग सीखकर सुर्खियों में छाए?
कौन हैं 11 साल के ऋषि शर्मा, जो कैलिफोर्निया में फ्लाइट लैंडिंग सीखकर सुर्खियों में छाए?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget