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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026: RCB को उसके घर में रोकना लखनऊ के लिए बड़ी चुनौती, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख नहीं होगा यकीन

IPL 2026: RCB को उसके घर में रोकना लखनऊ के लिए बड़ी चुनौती, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख नहीं होगा यकीन

IPL 2026 LSG vs RCB: आईपीएल 2026 का 23वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच बेंगलुरु को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 15 Apr 2026 11:43 AM (IST)
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IPL 2026 LSG vs RCB: आईपीएल 2026 का 23वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच बेंगलुरु को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. प्रचंड फॉर्म में चल रही आरसीबी को उसके घर में रोकना एलएसजी के लिए बड़ी चुनौती है.

आरसीबी और एलएसजी के बीच मुकाबले हमेशा से रोमांचक होते रहे हैं. कभी एलएसजी आरसीबी के घर में तो कभी आरसीबी एलएसजी के घर में भारी पड़ती रही है, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आरसीबी का पलड़ा भारी है. दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मैच खेले गए, जिसमें आरसीबी ने 4 और एलएसजी ने 2 मैच जीते हैं. ये आंकड़े दर्शाने के लिए काफी हैं कि आरसीबी का सामना एलएसजी के लिए कभी आसान नहीं रहा है.

अब तक बेंगलुरू को मिली सिर्फ एक हाल 

आरसीबी का मौजूदा फॉर्म भी लखनऊ के लिए चिंता का विषय है. टीम की बल्लेबाजी जितनी विस्फोटक है, गेंदबाजी उतनी ही घातक साबित हुई है. आरसीबी सीजन के अपने 4 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर अंकतालिका में तीसरे स्थान पर है. बेंगलुरु ने अपना एकमात्र मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गंवाया है.

फिल सॉल्ट फॉर्म में लौट आए हैं, विराट कोहली ने निरंतरता दिखाई है. कप्तान रजत पाटीदार, देवदत्त पड्डिकल, टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर और रोमारियो शेफर्ड जैसे बल्लेबाज फॉर्म में हैं और लखनऊ के गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, रसीख सलाम, क्रुणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने अच्छा काम किया है.

बड़े नाम नाकाम.... तो मुकुल चौधरी ने जगाई उम्मीद 

एलएसजी की परेशानी उसकी बल्लेबाजी रही है. मिशेल मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन टीम में शामिल सबसे बड़ा नाम हैं, लेकिन कुछ मौकों को छोड़ दिया जाए, तो ये बल्लेबाज बड़ी और प्रभावी पारी खेलने में सफल नहीं रहे हैं. निचले क्रम में मुकुल चौधरी ने उम्मीद जगाई है, लेकिन किसी एक बल्लेबाज पर निर्भर नहीं रहा जा सकता. एलएसजी के टॉप ऑर्डर को अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, तभी वे बेंगलुरु को उसके घर में चुनौती दे पाएंगे.

एलएसजी की गेंदबाजी ने प्रभावित किया है. मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव ने तेज गेंदबाजी तो दिग्वेश राठी ने स्पिन गेंदबाजी में कमाल किया है.

आरसीबी को उसके घर में चुनौती देने के लिए एलएसजी को एक टीम के रूप में एकजुट और प्रभावी प्रदर्शन करना होगा. एलएसजी फिलहाल 4 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक लेकर सातवें स्थान पर है.

यह भी पढ़ें- CSK Vs KKR: शर्मनाक रिकॉर्ड, ऐसा आईपीएल इतिहास में कभी नहीं हुआ, कोलकाता नाइट राइडर्स अब आगे क्या करेगी?

Published at : 15 Apr 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026
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