लगातार चौथी हार से PBKS को नुकसान, प्लेऑफ में पहुंचने का चांस हुआ कम; देखें ताजा अंक तालिका

दिल्ली कैपिटल्स IPL 2026 की प्लेऑफ दौड़ से अभी आधिकारिक तौर पर बाहर नहीं हुई है, टीम ने पंजाब किंग्स को भी मुश्किल में ला खड़ा किया है. धर्मशाला में खेले गए इस मुकाबले में PBKS ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए DC ने 3 विकेट 33 पर गंवा दिए थे, फिर अक्षर पटेल ने 30 गेंदों में 56 रन बनाकर टीम को संभाला और फिर डेविड मिलर ने 28 गेंदों में ताबड़तोड़ 51 रन बनाए. दिल्ली ने 3 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया. देखें अब अंक तालिका में कौन सी टीम कहां पर है?

पंजाब किंग्स शुरूआती 7 मैचों में एक भी नहीं हारी थी, लेकिन पिछले 4 मैच लगातार हारने के बाद उनके लिए प्लेऑफ में पहुंचना पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो गया है. सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से पहले PBKS के प्लेऑफ में जाने का चांस 95 प्रतिशत था, जो मैच के बाद 60 प्रतिशत रह गया.

अंक तालिका में कहां है PBKS

पंजाब किंग्स लगातार चौथी हार के बाद भी टॉप-4 में बनी हुई है. पंजाब चौथे नंबर पर है. टीम ने 11 में से 6 मैच जीते हैं और 4 हारे हैं, उन्हें एक पॉइंट मैच रद्द (KKR के खिलाफ) होने के कारण मिला था. पंजाब के पास बस ये एडवांटेज है कि उन्हें 1 पॉइंट मैच रद्द होने के कारण मिला था, इसी वजह से वह अंकों के आधार पर चेन्नई और राजस्थान से आगे है. इन दोनों टीमों ने भी 6-6 मैच जीते हैं.

यह भी पढ़ें- मिल गया हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर, PBKS के खिलाफ गेंद और बल्ले से किया शानदार प्रदर्शन; मिला POTM अवार्ड

टॉप-4 टीमें

पंजाब के साथ टॉप-4 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस है. तीनों ही टीमों ने 11-11 मैच खेले हैं, जिसमें से 7-7 जीते हैं और 14-14 अंक हैं. लेकिन नेट रन रेट के आधार पर RCB (+1.103) पहले, SRH (+0.737) दूसरे और GT (+0.228) तीसरे स्थान पर है. 13 अंकों के साथ PBKS (+0.428) चौथे नंबर पर है.

यह भी पढ़ें- इन खिलाड़ियों पर भड़के श्रेयस अय्यर, बताया किसकी वजह से हार गई पंजाब किंग्स; 3 विकेट से जीती DC

प्लेऑफ की दौड़ में कौन-कौन सी टीमें शामिल

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स एक ही नांव पर सवार है, दोनों ने 11-11 मैचों में 6-6 में जीत दर्ज की है. दोनों ही टीमों के 12-12 अंक हैं. नेट रन रेट के आधार पर CSK (+0.185) पांचवें और RR (+0.082) छठे नंबर पर है. दोनों ही टीमें अधिकतम 18 अंकों तक पहुंच सकती है.

दिल्ली कैपिटल्स भी प्लेऑफ की दौड़ से अभी आधिकारिक तौर पर बाहर नहीं हुई है. दिल्ली ने 12 में से 5 मैच जीते और 7 हारे हैं. दिल्ली के 10 अंक और नेट रन रेट -0.993 का है. अब टीम अपने दोनों मैच जीतकर 14 अंकों तक पहुंच सकती है.

यह भी पढ़ें- IPL डेब्यू से पहले मार दी डबल सेंचुरी, पंजाब किंग्स के Ben Dwarshuis ने बनाया ये अनोखा रिकॉर्ड

कोलकाता नाइट राइडर्स बेशक अंक तालिका में अभी दिल्ली कैपिटल्स से पीछे है, लेकिन उनके प्लेऑफ में जाने का चांस DC से ज्यादा है. शुरूआती 6 मैचों में जीत के लिए तरसती KKR ने अंतिम 4 मैच जीते हैं. रहाणे एंड टीम के 4 मैच बचे हैं, जिन्हें जीतकर टीम 17 अंकों तक पहुंच सकती है.

ये टीमें हुई बाहर

मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई हैं. MI ने 11 में से 3 मैच जीते और 8 हारे हैं, टीम नौवें नंबर पर है. LSG अंक तालिका में सबसे नीचे दसवें स्थान पर है, जिन्होंने 11 में से 3 मैच जीते और 8 हारे हैं.

IPL 2026 में आज किसका मैच?

आज 12, मई (मंगवलार) को गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच है, ये नंबर-1 होने की लड़ाई है. जो टीम जीतेगी वो अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच जाएगी.