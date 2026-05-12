लगातार चौथी हार से PBKS को नुकसान, प्लेऑफ में पहुंचने का चांस हुआ कम; देखें ताजा अंक तालिका

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL Points Table: लगातार चौथी हार से पंजाब किंग्स को नुकसान, प्लेऑफ में पहुंचने का चांस हुआ कम; देखें ताजा अंक तालिका

IPL Points Table: लगातार चौथी हार से पंजाब किंग्स को नुकसान, प्लेऑफ में पहुंचने का चांस हुआ कम; देखें ताजा अंक तालिका

IPL 2026 Points Table: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार के बाद पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ में जाने का चांस 60 प्रतिशत रह गया है, जो मैच से पहले 95 प्रतिशत था. देखें अंक तालिका में कौन सी टीम कहां पर है?

By : शिवम | Updated at : 12 May 2026 09:17 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली कैपिटल्स IPL 2026 की प्लेऑफ दौड़ से अभी आधिकारिक तौर पर बाहर नहीं हुई है, टीम ने पंजाब किंग्स को भी मुश्किल में ला खड़ा किया है. धर्मशाला में खेले गए इस मुकाबले में PBKS ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए DC ने 3 विकेट 33 पर गंवा दिए थे, फिर अक्षर पटेल ने 30 गेंदों में 56 रन बनाकर टीम को संभाला और फिर डेविड मिलर ने 28 गेंदों में ताबड़तोड़ 51 रन बनाए. दिल्ली ने 3 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया. देखें अब अंक तालिका में कौन सी टीम कहां पर है?

पंजाब किंग्स शुरूआती 7 मैचों में एक भी नहीं हारी थी, लेकिन पिछले 4 मैच लगातार हारने के बाद उनके लिए प्लेऑफ में पहुंचना पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो गया है. सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से पहले PBKS के प्लेऑफ में जाने का चांस 95 प्रतिशत था, जो मैच के बाद 60 प्रतिशत रह गया.

अंक तालिका में कहां है PBKS

पंजाब किंग्स लगातार चौथी हार के बाद भी टॉप-4 में बनी हुई है. पंजाब चौथे नंबर पर है. टीम ने 11 में से 6 मैच जीते हैं और 4 हारे हैं, उन्हें एक पॉइंट मैच रद्द (KKR के खिलाफ) होने के कारण मिला था. पंजाब के पास बस ये एडवांटेज है कि उन्हें 1 पॉइंट मैच रद्द होने के कारण मिला था, इसी वजह से वह अंकों के आधार पर चेन्नई और राजस्थान से आगे है. इन दोनों टीमों ने भी 6-6 मैच जीते हैं.

यह भी पढ़ें- मिल गया हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर, PBKS के खिलाफ गेंद और बल्ले से किया शानदार प्रदर्शन; मिला POTM अवार्ड

टॉप-4 टीमें

पंजाब के साथ टॉप-4 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस है. तीनों ही टीमों ने 11-11 मैच खेले हैं, जिसमें से 7-7 जीते हैं और 14-14 अंक हैं. लेकिन नेट रन रेट के आधार पर RCB (+1.103) पहले, SRH (+0.737) दूसरे और GT (+0.228) तीसरे स्थान पर है. 13 अंकों के साथ PBKS (+0.428) चौथे नंबर पर है.

यह भी पढ़ें- इन खिलाड़ियों पर भड़के श्रेयस अय्यर, बताया किसकी वजह से हार गई पंजाब किंग्स; 3 विकेट से जीती DC

प्लेऑफ की दौड़ में कौन-कौन सी टीमें शामिल

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स एक ही नांव पर सवार है, दोनों ने 11-11 मैचों में 6-6 में जीत दर्ज की है. दोनों ही टीमों के 12-12 अंक हैं. नेट रन रेट के आधार पर CSK (+0.185) पांचवें और RR (+0.082) छठे नंबर पर है. दोनों ही टीमें अधिकतम 18 अंकों तक पहुंच सकती है. 

दिल्ली कैपिटल्स भी प्लेऑफ की दौड़ से अभी आधिकारिक तौर पर बाहर नहीं हुई है. दिल्ली ने 12 में से 5 मैच जीते और 7 हारे हैं. दिल्ली के 10 अंक और नेट रन रेट -0.993 का है. अब टीम अपने दोनों मैच जीतकर 14 अंकों तक पहुंच सकती है.

यह भी पढ़ें- IPL डेब्यू से पहले मार दी डबल सेंचुरी, पंजाब किंग्स के Ben Dwarshuis ने बनाया ये अनोखा रिकॉर्ड

कोलकाता नाइट राइडर्स बेशक अंक तालिका में अभी दिल्ली कैपिटल्स से पीछे है, लेकिन उनके प्लेऑफ में जाने का चांस DC से ज्यादा है. शुरूआती 6 मैचों में जीत के लिए तरसती KKR ने अंतिम 4 मैच जीते हैं. रहाणे एंड टीम के 4 मैच बचे हैं, जिन्हें जीतकर टीम 17 अंकों तक पहुंच सकती है.

ये टीमें हुई बाहर

मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई हैं. MI ने 11 में से 3 मैच जीते और 8 हारे हैं, टीम नौवें नंबर पर है. LSG अंक तालिका में सबसे नीचे दसवें स्थान पर है, जिन्होंने 11 में से 3 मैच जीते और 8 हारे हैं.

IPL 2026 में आज किसका मैच?

आज 12, मई (मंगवलार) को गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच है, ये नंबर-1 होने की लड़ाई है. जो टीम जीतेगी वो अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच जाएगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 12 May 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals IPL 2026 PUNJAB KINGS IPL 2026 Points Table IPL 2026 Playoffs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
'मुझे लगा जैसे मैं कचरा उठाने वाला ट्रक हूं...', PBKS के खिलाफ मैच के बाद डेविड मिलर ने क्यों कहां ऐसा
'मुझे लगा जैसे मैं कचरा उठाने वाला ट्रक हूं...', PBKS के खिलाफ मैच के बाद डेविड मिलर ने क्यों कहां ऐसा
आईपीएल 2026
IPL Points Table: लगातार चौथी हार से पंजाब किंग्स को नुकसान, प्लेऑफ में पहुंचने का चांस हुआ कम; देखें ताजा अंक तालिका
लगातार चौथी हार से PBKS को नुकसान, प्लेऑफ में पहुंचने का चांस हुआ कम; देखें ताजा अंक तालिका
आईपीएल 2026
PBKS Vs DC: पंजाब की हार से 'बौखलाए' कप्तान अय्यर, गेंदबाजों और फिल्डर्स को लेकर दे दिया बड़ा बयान
PBKS Vs DC: पंजाब की हार से 'बौखलाए' कप्तान अय्यर, गेंदबाजों और फिल्डर्स को लेकर दे दिया बड़ा बयान
आईपीएल 2026
PBKS vs DC: दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 10 साल बाद IPL में देखने को मिला ऐसा नजारा
PBKS vs DC: दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 10 साल बाद IPL में देखने को मिला ऐसा नजारा
Advertisement

वीडियोज

Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में आरोपी राज की मां रो-रोकर बोलीं
'मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में आरोपी राज की मां रो-रोकर बोलीं
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच करेगी CBI, बंगाल सरकार ने की थी सिफारिश
शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच करेगी CBI, बंगाल सरकार ने की थी सिफारिश
आईपीएल 2026
Priyansh Arya ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
टेलीविजन
मौनी रॉय का सूरज नांबियर से होने वाला है तलाक? एक्ट्रेस ने पति को किया अनफॉलो, शादी की फोटो भी की डिलीट!
मौनी रॉय का सूरज नांबियर से होने वाला है तलाक? एक्ट्रेस ने पति को किया अनफॉलो
इंडिया
Weather Forecast: उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और हरियाणा समेत किन राज्यों में होगी बारिश? IMD ने दी आंधी तूफान की चेतावनी
उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और हरियाणा समेत किन राज्यों में होगी बारिश? IMD ने दी आंधी तूफान की चेतावनी
एग्रीकल्चर
मोटा पैसा कमाना है तो शुरू करें अदरक की खेती, डिमांड ऐसी कि हाथों-हाथ बिक जाएगी फसल
मोटा पैसा कमाना है तो शुरू करें अदरक की खेती, डिमांड ऐसी कि हाथों-हाथ बिक जाएगी फसल
ऑटो
कैसे लंबे समय तक चल सकते हैं आपकी कार के टायर? इन 5 टिप्स के बारे में जानना जरूरी
कैसे लंबे समय तक चल सकते हैं आपकी कार के टायर? इन 5 टिप्स के बारे में जानना जरूरी
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget