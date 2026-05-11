IPL डेब्यू से पहले मार दी डबल सेंचुरी, पंजाब किंग्स के Ben Dwarshuis ने बनाया ये अनोखा रिकॉर्ड
Most T20 Wickets At IPL Debut: ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुईस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल में अपना पहला मैच खेलते ही गजब का कीर्तिमान बना दिया.
बेन ड्वारशुईस ने साल 2022 में अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू किया था, लेकिन आईपीएल में आने के लिए उन्हें चार साल इंतजार करना पड़ा. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में अपना आईपीएल डेब्यू करते ही एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिया. ऑस्ट्रेलिया से आने वाले बेन ड्वारशुईस बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं और अब उन्होंने आईपीएल डेब्यू से पहले ही विकेटों की डबल सेंचुरी लगाने चुके गेंदबाजों की लिस्ट में जगह बनाई है.
IPL डेब्यू से पहले विकेटों की डबल सेंचुरी
दरअसल बेन ड्वारशुईस उन गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं, जो अपने आईपीएल डेब्यू के समय सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हों. पंजाब किंग्स के लिए पहला मैच खेलने से पूर्व ड्वारशुईस टी20 क्रिकेट में 236 विकेट ले चुके थे. इस मामले में उनसे आगे सिर्फ डेविड पेन हैं, जो आईपीएल में पहला मैच खेलने से पूर्व टी20 में 304 विकेट चटका चुके थे. इस लिस्ट में आदिल रशीद और जॉर्ज लिंडे भी हैं, जिन्होंने टी20 में विकेटों की डबल सेंचुरी लगाने के बाद अपना आईपीएल डेब्यू किया था.
IPL डेब्यू के समय सबसे ज्यादा टी20 विकेट
- 304 विकेट - डेविड पेन
- 236 विकेट - बेन ड्वारशुईस
- 232 विकेट - आदिल रशीद
- 218 विकेट - जॉर्ज लिंडे
- 189 विकेट - जैकब डफी
बेन ड्वारशुईस को आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में पंजाब किंग्स ने 4.40 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. ड्वारशुईस इससे पहले बिग बैश लीग (BBL 2025-26) में बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं. उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के लिए 11 पारियों में 16 विकेट चटकाए थे.
बेन ड्वारशुईस का करियर
बेन ड्वारशुईस ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 टी20 और 6 वनडे मैचों में कुल मिलाकर 33 विकेट ले चुके हैं. उन्हें आखिरी बार इसी साल जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते देखा गया था. वहीं अपने कुल टी20 करियर में ड्वारशुईस ने 188 मैचों में 236 विकेट चटकाए हैं.
यह भी पढ़ें:
प्रियांश आर्य ने तूफानी बैटिंग से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, दिल्ली के खिलाफ कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे
टूटते-टूटते बचा IPL के इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड, सिर्फ एक गेंद दूर रह गई पंजाब किंग्स
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL