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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026KKR में आ रहे हैं हार्दिक पांड्या? वायरल पोस्ट देख झूमे कोलकाता के फैंस

KKR में आ रहे हैं हार्दिक पांड्या? वायरल पोस्ट देख झूमे कोलकाता के फैंस

Hardik Pandya Trade Update: IPL 2027 से पहले हार्दिक पांड्या किस टीम में जाएंगे? कोलकाता नाइट राइडर्स के एक पोस्ट ने ट्रेड को लेकर सनसनी मचा दी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Aug 2026 08:03 AM (IST)
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हार्दिक पांड्या का भविष्य क्या है और वह IPL 2027 में किस टीम के लिए खेलेंगे? दावा किया जा रहा है कि कई सारी टीमों ने हार्दिक को अपनी टीम में लेने से मना कर दिया है. कोलकाता नाइट राइडर्स से लेकर चेन्नई सुपर किंग्स समेत कई टीमों का नाम हार्दिक के साथ जोड़ा गया है. इसी बीच KKR के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सनसनी मचा दी है, जिसे देख कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस को पूर्ण विश्वास हो गया है कि हार्दिक KKR में ही आ रहे हैं.

अजिंक्य रहाणे की रिटायरमेंट के बाद KKR की टीम के पास कोई कप्तान नहीं है. उनकी इस रिटायरमेंट को हार्दिक के ट्रेड की अफवाहों के साथ भी जोड़ा गया.

KKR के पोस्ट से मची सनसनी

दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स ने हाल ही में अपने स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का वर्कआउट करने का वीडियो साझा किया. वरुण एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन फैंस के लिए खुशी का पल तब आया जब बैकग्राउंड में हार्दिक पांड्या दिखे. हार्दिक ने वरुण के साथ मस्ती करने की कोशिश की.

हार्दिक के इस अपीयरेंस को एक 'हिंट' के रूप में देखा जा रहा है. एक यूजर ने कहा कि क्या केकेआर ने हिंट दिया है, हार्दिक कोलकाता में आ रहे हैं. इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू हो चला, जिसमें यह तक दावा किया गया कि कोलकाता नाइट राइडर्स में आने के बाद हार्दिक कप्तानी करेंगे.

 

क्रिकबज की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने हार्दिक में बहुत दिलचस्पी दिखाई है. हार्दिक के ट्रेड की दौड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के शामिल होने की खबर भी सामने आई है. हालांकि किसी भी पक्ष से अब तक पुष्टि नहीं हुई है. खबर तो यह भी उजागर हुई है कि मुंबई इंडियंस शायद हार्दिक को ट्रेड करे ही ना.

यह भी पढ़ें: IND vs SL: पहले टेस्ट में श्रीलंका की खटिया खड़ी कर देंगे 3 भारतीय खिलाड़ी

खैर फिलहाल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस ने कुछ हद तक मान लिया है कि हार्दिक IPL 2027 में KKR के कप्तान बनने जा रहे हैं.

 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Aug 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
KKR KOLKATA KNIGHT RIDERS HARDIK PANDYA IPL 2027
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