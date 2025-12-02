IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के मिनी ऑक्शन का रोमांच तेजी से बढ़ रहा है. 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली इस छोटी लेकिन हाई-इंटेंसिटी नीलामी के लिए कुल 1,355 खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया है. खास बात यह है कि इस बार भारत के कई घरेलू सितारों के साथ-साथ दुनिया भर के शीर्ष अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे.

भारतीय खिलाड़ियों की भारी मौजूदगी

भारतीय क्रिकेटरों की सूची में मयंक अग्रवाल, केएस भरत, रवि बिश्नोई, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, पृथ्वी शॉ, शिवम मावी, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया और राहुल त्रिपाठी जैसे बड़े नाम ऑक्शन में शामिल है. इन्हें अपनी क्षमताओं के दम पर नए सीजन में किसी मजबूत टीम में जगह मिलने की उम्मीद है. बीसीसीआई जल्द ही सभी खिलाड़ियों के बेस प्राइस के साथ आधिकारिक लिस्ट जारी करेगा.

बड़े विदेशी सितारे भी कतार में

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, 13 पन्नों की इस लिस्ट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के कई इंटरनेशनल स्टार्स मौजूद हैं. ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन, मैथ्यू शॉर्ट और स्टीव स्मिथ इसमें प्रमुख आकर्षण हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले दो सीजन से अनसोल्ड हो रहे स्टीव स्मिथ एक बार फिर रजिस्टर हुए हैं. माना जा रहा है कि वे 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम का हिस्सा बनने के लिए फॉर्म और लय पाना चाहते हैं.

ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर जोश इंग्लिस भी रजिस्ट्रेशन लिस्ट में हैं. हालांकि शादी के चलते उनकी उपलब्धता अनिश्चित है. इसके बावजूद उन्होंने ऑक्शन में नाम देकर आईपीएल में वापसी की उम्मीदें जिंदा रखी हैं.

किस टीम के पास सबसे बड़ा पर्स?

नीलामी से पहले सबसे बड़ी ताकत कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास है. उन्होंने आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर सहित कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, जिसके बाद उनके पर्स में सबसे ज्यादा रकम बची है. रसेल भले ही क्रिकेट से संन्यास ले चुके हों, लेकिन वे केकेआर में पावर कोच की भूमिका निभाते रहेंगे.

इसके बाद दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) है, जिसने राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा और विजय शंकर जैसे खिलाड़ियों को रिलीज किया है. दिलचस्प बात यह है कि टीम ने मथीशा पथिराना को भी छोड़ा है और माना जा रहा है कि वे उन्हें नीलामी में वापस खरीदने की कोशिश कर सकती है.