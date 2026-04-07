IPL 2026: CSK की लगातार हार की वजह क्या है? इरफान ने बताया कारण

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार हार की वजह क्या है? इरफान पठान ने बताया कारण

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार हार की वजह क्या है? इरफान पठान ने बताया कारण

इंडियन प्रिमीयर लीग 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है और टीम अपने शुरुआती तीनों मैच हार चुकी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से चेन्नई सुपर किंग्स  की 43 रन से तीसरी हार थी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 07 Apr 2026 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026: इंडियन प्रिमीयर लीग 2026 में सीएसके (CSK) का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है और टीम अपने शुरुआती तीनों मैच हार चुकी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से चेन्नई सुपर किंग्स  की 43 रन से तीसरी हार थी. दर्शकों का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी के ना होने से सिएसके टूट गई है.

भारत के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान ने कहा है कि नूर अहमद पांच बार की चैंपियन के लिए सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं. इरफान पठान ने कहा कि नूर इस सीजन मे करीब 10 ओवर फेंके हैं जिसमें उन्होंने सौ से भी ज्यादा रन दिया है, और एक भी विकेट नहीं लिया. टीम की परेशानी की एक वजह उनकी 11.1 इकॉनमी रेट भी है. 

रविवार (5 अप्रैल) को एम. चिन्नसवामी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स में सीएसके की 43 रनों से हार के बाद पठान ने सुझाव दिया की नूर को अब रन-अप में बदलाव कर लेनी चाहिए. पठान ने अपने यू ट्यूब  वीडिओ में कहा कि "वह (नूर) फिलहाल csk की सबसे बड़ी समस्या हैं. मुझे लगता है कि अगर वह रन-अप का एंगल सही कर लें तो एलाइनमेंट बेहतर हो जाएगी.  उनका हाथ जो एक तरफ गिर रहा है वह भी सीधा हो जाएगा." 

पठान के मुताबिक सीएसके के तेज गेंदबाज मैट हेनरी भी हार की एक वजह हैं और उन्हें अब अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए. पठान ने कहा,"मैं उनकी गेंदबाजी से बहुत निराश हूं क्योंकि वह काफी अनुभव लेकर आते हैं. उन्होंने पहले अच्छा प्रर्दशन किया है और इकॉनमी भी अच्छी रही है, लेकिन इस लीग में वह ऐसा प्रर्दशन नहीं कर पाए. एक अनुभवी गेंदबाज हाफ वॉली नहीं डालता है.

Published at : 07 Apr 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार हार की वजह क्या है? इरफान पठान ने बताया कारण
IPL 2026: CSK की लगातार हार की वजह क्या है? इरफान ने बताया कारण
आईपीएल 2026
Watch: श्रेयस अय्यर की बहन ने KKR को यूं चिढ़ाया, मैच रद्द होने के बाद बनाई वीडियो और कही ये बात
Watch: श्रेयस अय्यर की बहन ने KKR को यूं चिढ़ाया, मैच रद्द होने के बाद बनाई वीडियो और कही ये बात
आईपीएल 2026
Who is Samreen Kaur: कौन है अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर, जानिए क्रिकेटर से कितने साल छोटी
कौन है अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर, जानिए क्रिकेटर से कितने साल छोटी
आईपीएल 2026
IPL 2026: 7 ओवर में 79 रन, छूमंतर हुई वरुण चक्रवर्ती की 'मिस्ट्री'? खराब फॉर्म बनी चिंता का विषय
IPL 2026: 7 ओवर में 79 रन, छूमंतर हुई वरुण चक्रवर्ती की 'मिस्ट्री'? खराब फॉर्म बनी चिंता का विषय
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
इंडिया
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
क्रिकेट
Matheesha Pathirana: KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
इंडिया
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
नौकरी
Jobs 2026: चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
Home Tips
Electric Kettle Uses: अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज
अंडे उबालने से लेकर चावल बनाने तक, सिर्फ पानी गर्म करने में नहीं होता इलेक्ट्रिक केटल का यूज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget