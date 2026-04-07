IPL 2026: CSK की लगातार हार की वजह क्या है? इरफान ने बताया कारण

IPL 2026: इंडियन प्रिमीयर लीग 2026 में सीएसके (CSK) का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है और टीम अपने शुरुआती तीनों मैच हार चुकी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से चेन्नई सुपर किंग्स की 43 रन से तीसरी हार थी. दर्शकों का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी के ना होने से सिएसके टूट गई है.

भारत के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान ने कहा है कि नूर अहमद पांच बार की चैंपियन के लिए सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं. इरफान पठान ने कहा कि नूर इस सीजन मे करीब 10 ओवर फेंके हैं जिसमें उन्होंने सौ से भी ज्यादा रन दिया है, और एक भी विकेट नहीं लिया. टीम की परेशानी की एक वजह उनकी 11.1 इकॉनमी रेट भी है.

रविवार (5 अप्रैल) को एम. चिन्नसवामी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स में सीएसके की 43 रनों से हार के बाद पठान ने सुझाव दिया की नूर को अब रन-अप में बदलाव कर लेनी चाहिए. पठान ने अपने यू ट्यूब वीडिओ में कहा कि "वह (नूर) फिलहाल csk की सबसे बड़ी समस्या हैं. मुझे लगता है कि अगर वह रन-अप का एंगल सही कर लें तो एलाइनमेंट बेहतर हो जाएगी. उनका हाथ जो एक तरफ गिर रहा है वह भी सीधा हो जाएगा."

पठान के मुताबिक सीएसके के तेज गेंदबाज मैट हेनरी भी हार की एक वजह हैं और उन्हें अब अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए. पठान ने कहा,"मैं उनकी गेंदबाजी से बहुत निराश हूं क्योंकि वह काफी अनुभव लेकर आते हैं. उन्होंने पहले अच्छा प्रर्दशन किया है और इकॉनमी भी अच्छी रही है, लेकिन इस लीग में वह ऐसा प्रर्दशन नहीं कर पाए. एक अनुभवी गेंदबाज हाफ वॉली नहीं डालता है.