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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB vs KKR Rain: अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ बेंगलुरू और कोलकाता का मैच, तो कैसे होगा प्लेऑफ का फैसला? जानें नियम

RCB vs KKR Rain: अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ बेंगलुरू और कोलकाता का मैच, तो कैसे होगा प्लेऑफ का फैसला? जानें नियम

RCB vs KKR Rain Rule IPL: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में बारिश के कारण टॉस में देरी हुई. आज का मैच रद्द हुआ तो जानिए प्लेऑफ पर फैसला कैसे आएगा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 May 2026 07:20 PM (IST)
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IPL 2026 सीजन का 57वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच रायपुर में खेला जाना है. रायपुर में बारिश के कारण टॉस में देरी हुई. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो प्लेऑफ क्वालीफिकेशन पर फैसला कैसे होगा? यहां जान लीजिए नियम और प्लेऑफ का पूरा समीकरण.

प्लेऑफ पर फैसला कैसे होगा, उससे पहले पॉइंट्स टेबल का हाल जान लीजिए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू अभी 14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. वहीं कोलकाता के 9 पॉइंट्स हैं और वह अभी आठवें स्थान पर है. बेंगलुरू की तुलना में कोलकाता की प्लेऑफ की राह मुश्किल दिख रही है.

रद्द हुआ मैच, तो प्लेऑफ का फैसला कैसे?

अगर बेंगलुरू और कोलकाता का मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. अगर ऐसा हुआ तो 12 मैच खेलने के बाद RCB के 15 अंक हो जाएंगे. इतिहास बताता है कि 15 पॉइंट्स तक पहुंचने वाली टीम भी प्लेऑफ में जा सकती है. मगर आरसीबी अगले 2 में से एक मैच भी जीत लेती है तो 17 अंक होने पर उसका क्वालीफिकेशन लगभग पक्का हो जाएगा.

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दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स अब तक 10 मैच खेल चुकी है. वहीं आज का मैच बारिश के कारण रद्द होने पर उसके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे. उसके बाद कोलकाता के तीन मैच बचे होंगे. बता दें कि 16 अंक को सुरक्षित क्वालीफिकेशन का मानदंड माना जाता है और आज एक अंक मिलने पर भी KKR 16 पॉइंट्स के उस जादुई आंकड़े तक पहुंच सकती है.

मतलाब सफ है कि आज का मैच रद्द होने पर भी कोलकाता की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर नहीं होगी. बता दें कि KKR लगातार 4 मैच जीतकर आ रही है, वहीं RCB पिछले 3 में से दो मुकाबले हार चुकी है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 May 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
RCB Vs KKR Royal Challengers Bengaluru RCB KKR IPL 2026
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