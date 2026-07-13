क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026कोच को हटाया, अब इन 5 खिलाड़ियों को भी रिलीज कर सकती है CSK; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल

कोच को हटाया, अब इन 5 खिलाड़ियों को भी रिलीज कर सकती है CSK; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल

CSK Probable Released Players IPL 2027: स्टीफन फ्लेमिंग ने चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ दी है. कोच के बाद क्या टीम के खिलाड़ियों में भी इस बार बड़ा फेरबदल होगा. राहुल चाहर समेत ये 5 खिलाड़ी रिलीज हो सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Jul 2026 07:27 PM (IST)
Preferred Sources

लगता है चेन्नई सुपर किंग्स कोचिंग स्टाफ के लिहाज से एकदम नई टीम बनने जा रही है. कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने 18 साल के बाद CSK का साथ छोड़ दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी खबर है कि IPL 2027 से पहले चेन्नई टीम का पूरा कोचिंग स्टाफ बदल सकता है. प्रत्येक सीजन से पहले ऑक्शन होता है और कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव की खबरों के बीच CSK के स्क्वाड में भी बड़े बदलावों की बू आने लगी है.

आईपीएल 2027 सीजन से पहले मिनी ऑक्शन करवाया जाएगा. रिपोर्ट्स अनुसार नीलामी का आयोजन दिसंबर महीने में करवाया जा सकता है. उससे पहले यहां जान लीजिए कोच फ्लेमिंग के बाहर जाने के बाद कौन से 5 खिलाड़ियों का चेन्नई सुपर किंग्स टीम से पत्ता कट सकता है.

CSK से OUT हो सकते हैं ये 5 खिलाड़ी - अकील होसेन, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, प्रशांत वीर, जैक फाउल्केस

चेन्नई सुपर किंग्स इस बार श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, अकील होसेन, प्रशांत वीर और जैक फाउल्केस का पत्ता साफ कर सकती है. चेन्नई की टीम हमेशा विश्व स्तरीय स्पिन गेंदबाजों के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार गोपाल, चाहर और होसेन के रूप में 3 स्पिनर रिलीज हो सकते हैं.

खासतौर पर उम्मीद की जा रही थी कि राहुल चाहर टीम के लीड स्पिनर बन सकते हैं, लेकिन आईपीएल 2026 में उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का अवसर मिला. दूसरी ओर अकील होसेन कुछ मौकों पर प्रभावी रहे, लेकिन उनके प्रदर्शन में कुछ कमाल वाली बात नहीं दिखी.

पहले सीजन को देख प्रशांत वीर में CSK का 14.2 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट फेल होता दिखा. बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर प्रशांत वीर को कहीं ना कहीं रवींद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन वो 6 मैचों में सिर्फ 90 रन बना सके और उन्हें ज्यादा गेंदबाजी नहीं मिल पाई. वहीं न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी जैक फाउल्केस को पूरे सीजन में एक भी मौका नहीं मिला था.

यह भी पढ़ें:

ब्रेंडन मैकुलम की जगह राहुल द्रविड़ बनेंगे इंग्लैंड की टेस्ट टीम के हेड कोच? रेस में 4 और दिग्गज शामिल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 07:27 PM (IST)
Tags :
CSK CHENNAI SUPER KINGS INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
कोच को हटाया, अब इन 5 खिलाड़ियों को भी रिलीज कर सकती है CSK; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
कोच को हटाया, अब इन 5 खिलाड़ियों को भी रिलीज कर सकती है CSK; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
आईपीएल 2026
स्टीफन फ्लेमिंग गए, अब कौन बनेगा CSK का नया हेड कोच? रेस में सबसे आगे ये भारतीय दिग्गज
स्टीफन फ्लेमिंग गए, अब कौन बनेगा CSK का नया हेड कोच? रेस में सबसे आगे ये भारतीय दिग्गज
आईपीएल 2026
'ऐसी बल्लेबाजी नहीं चलेगी' SRH की शर्मनाक हार के बाद भड़के श्रीकांत; अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को लगाई फटकार
'ऐसी बल्लेबाजी नहीं चलेगी' SRH की शर्मनाक हार के बाद भड़के श्रीकांत; अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को लगाई फटकार
आईपीएल 2026
IPL में कहर ढाने वाले 5 तेज गेंदबाजों को किया गया इग्नोर, जीरो विकेट लेने वाला बॉलर टीम इंडिया में
IPL में कहर ढाने वाले 5 तेज गेंदबाजों को किया गया इग्नोर, जीरो विकेट लेने वाला बॉलर टीम इंडिया में
Advertisement

वीडियोज

Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार
IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार
इंडिया
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
क्रिकेट
पाकिस्तान की राह पर टीम इंडिया, दोस्ती, पर्ची वाले खिलाड़ियों का हो रहा सेलेक्शन? इस कारण डूबी नैया
पाकिस्तान की राह पर टीम इंडिया, दोस्ती, पर्ची वाले खिलाड़ियों का हो रहा सेलेक्शन? इस कारण डूबी नैया
बॉलीवुड
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
विश्व
क्या अब छिड़ने वाला है विश्व युद्ध? US के साथ ईरान के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने तेहरान भेजा अपना ‘डूम्सडे’ प्लेन
क्या अब छिड़ेगा विश्व युद्ध? US-ईरान के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने तेहरान भेजा अपना डूम्सडे प्लेन
इंडिया
नागालैंड में बड़ा धमाका! असम राइफल्स के काफिले के पास IED ब्लास्ट, एक जवान शहीद, 4 घायल
नागालैंड में बड़ा धमाका! असम राइफल्स के काफिले के पास IED ब्लास्ट, एक जवान शहीद, 4 घायल
नौकरी
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja के साथ करेंगी शुरुआत
Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja के साथ करेंगी शुरुआत
ENT LIVE
Sunita Ahuja करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग आएंगी नजर
Sunita Ahuja करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग आएंगी नजर
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
Embed widget