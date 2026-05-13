MI ने कर दिया रिलीज, तो ये 3 टीम हार्दिक पांड्या के लिए कुछ भी दांव पर लगाने को होंगी तैयार!

Hardik Pandya, Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ से बाहर होने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है. टीम के साथ-साथ हार्दिक का निजी प्रदर्शन भी IPL 2026 में काफी खराब देखने को मिला. कहा जाने लगा कि हार्दिक को मुंबई से रिलीज कर दिया जाएगा. यहां हम आपको बताएंगे कि अगर हार्दिक और मुंबई का साथ छूटा, तो फिर कौन सी टीमें उन्हें अपना हिस्सा बनाना चाहेंगी. ऐसी 3 टीमें नजर आती हैं, जो हार्दिक को अपना हिस्सा बनाने के लिए कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार हो सकती हैं.

बताते चलें कि हार्दिक को मुंबई इंडियंस ने 2024 आईपीएल से पहले गुजरात टाइटंस से ट्रेड करके अपना हिस्सा बनाया था और कप्तानी सौंपी थी. मुंबई के लिए बतौर कप्तान हार्दिक का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. ऐसे में अगले सीजन यानी 2027 आईपीएल से पहले एक बार फिर हार्दिक का ट्रेड देखने को मिल सकता है. तो आइए जानते हैं कि कौन सी टीमें हार्दिक को क्यों अपनाना चाहेंगी.

1- दिल्ली कैपिटल्स

मौजूदा सीजन में दिल्ली कैपिटल्स खराब प्रदर्शन करती हुई दिखी है. टीम ने 12 मैच खेल लिए हैं, जिसमें 5 में जीत दर्ज की है और बाकी के 7 मैचों में हार का सामना किया है. दिल्ली ने ऋषभ पंत को छोड़ने के बाद 2025 में अक्षर पटेल को कप्तान बनाया था. अक्षर की कप्तानी में दिल्ली दोनों ही सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी. ऐसे में हार्दिक को टीम अपने साथ जरूर जोड़ना चाहेगी.

2- चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले सीजन ट्रेड के जरिए संजू सैमसन को अपना हिस्सा बनाया था. लेकिन फिर भी टीम हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को अपने स्क्वॉड में जोड़ने के लिए पूरी सशक्त नजर आती है. चेन्नई के कप्तान रुतुरात गायकवाड़ को कुछ खास सफलता नहीं मिली है. लिहाजा हार्दिक एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं. भले ही हार्दिक मुंबई के लिए बतौर कप्तान फ्लॉप रहे हों, लेकिन उन्होंने गुजरात टाइटंस को पहले ही सीजन में खिताब जितवाया था.

3- कोलकाता नाइट राइडर्स

कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर को 2025 आईपीएल से पहले रिलीज कर दिया था. 2025 से अजिंक्य रहाणे टीम की कमान संभाल रहे हैं. लेकिन रहाणे की कप्तानी टीम के लिए अब तक विफल ही नजर आई है. ऐसे में हार्दिक पांड्या को अपना हिस्सा बनाना केकेआर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

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