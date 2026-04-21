हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Danish Malewar Profile: कौन हैं दानिश मालेवार, जिन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल डेब्यू किया?

Danish Malewar Profile: कौन हैं दानिश मालेवार, जिन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल डेब्यू किया?

एक टूर से रात 2 बजे लौटने के बाद भी, मालेवार ने अगली ही सुबह अंडर-14 का फाइनल मैच खेलने का फैसला किया और बहुत कम आराम मिलने के बावजूद उस मैच में शतक जड़ दिया.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 21 Apr 2026 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

21 वर्षीय दानिश मालेवार ने सोमवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (जीटी) के खिलाफ मुंबई इंडियंस (एमआई) की तरफ से आईपीएल डेब्यू किया. भले ही अपने डेब्यू मैच में मालेवार महज 2 ही रन बना सके, लेकिन निश्चित रूप से वह अगले मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहेंगे.

8 अक्टूबर 2023 को नागपुर में जन्मे दानिश दाएं हाथ के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज और दाएं हाथ के लेग-ब्रेक गेंदबाज हैं. रेड बॉल क्रिकेट में अपनी निरंतरता और छोटे फॉर्मेट में आक्रामक इरादों के लिए पहचाने जाने वाले मालेवार को मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपए के बेस प्राइज पर अपने साथ जोड़ा था.

यह भी पढ़ें: बुरी तरह बौखलाया पाकिस्तान, ब्लेसिंग मुजरबानी के बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी पर लगाया बैन 

दानिश मालेवार की यात्रा सिटी जिमखाना एकेडमी में कोच स्वरूपराज श्रीवास्तव और नितिन गावंडे की देखरेख में शुरू हुई. सिर्फ 7 साल की उम्र में एकेडमी से जुड़ने वाले मालेवार अपने अनुशासन और दृढ़ संकल्प के कारण जल्द ही सभी की नजरों में आने लगे. 12 साल की उम्र तक, वह विदर्भ की अंडर-14 टीम का प्रतिनिधित्व करने लगे थे.

एक टूर से रात 2 बजे लौटने के बाद भी, मालेवार ने अगली ही सुबह अंडर-14 का फाइनल मैच खेलने का फैसला किया और बहुत कम आराम मिलने के बावजूद उस मैच में शतक जड़ दिया. धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए विदर्भ के लिए एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह बनाई.

2024–25 के रणजी ट्रॉफी सीजन में, दानिश ने टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 9 मुकाबलों में 52 की औसत से 783 रन बनाए, जिसमें दो शतक और छह अर्धशतक शामिल थे. वह टीम की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी थे.

मालेवार अपनी शांत बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह नई गेंद को संभालने और लंबी पारी खेलने पर ध्यान देते हैं. उनके धैर्य का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक खेली गई अपनी आधी पारियों में उन्होंने 100 या उससे ज्यादा गेंदों का सामना किया है.

दानिश मालेवार अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों से सीखकर बल्लेबाजी को लगातार निखार रहे हैं, जो हर तरह के शॉट में महारत हासिल करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाने का लक्ष्य रखते हैं.

यह भी पढ़ें: तिलक वर्मा ने MI के लिए ठोका सबसे तेज शतक, IPL में लिख डाला नया इतिहास

Published at : 21 Apr 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
IPL 2026 Danish Malewar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
Danish Malewar Profile: कौन हैं दानिश मालेवार, जिन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल डेब्यू किया?
Danish Malewar Profile: कौन हैं दानिश मालेवार, जिन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल डेब्यू किया?
आईपीएल 2026
Shubman Gill Statement: 100 रनों पर ढेर हुई GT, फिर भी शुभमन गिल ने गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा; जानें क्या कहा
100 रनों पर ढेर हुई GT, फिर भी शुभमन गिल ने गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा; जानें क्या कहा
आईपीएल 2026
MI Vs RR 2026 Highlights: तिलक का तूफानी शतक, जीटी को 99 रनों से रौंदकर एमआई ने तोड़ा हार का सिलसिला
MI Vs RR 2026 Highlights: तिलक का तूफानी शतक, जीटी को 99 रनों से रौंदकर एमआई ने तोड़ा हार का सिलसिला
आईपीएल 2026
IPL 2026 में दूसरी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में कहां पहुंची मुंबई इंडियंस? GT के खिलाफ किया कमाल
IPL 2026 में दूसरी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में कहां पहुंची मुंबई इंडियंस?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक साल बाद भी जिंदा है दर्द: पहलगाम हमले की कहानियां, जहां समय थम गया और जख्म नहीं भरे
एक साल बाद भी जिंदा है दर्द: पहलगाम हमले की कहानियां, जहां समय थम गया और जख्म नहीं भरे
विश्व
Israeli Detain In Moscow: 'ईरान हमारा दोस्त...', जंग के बीच रूस में हिरासत में लिए गए 40 इजरायली, न खाना-पानी न बाथरूम जाने दिया
'ईरान हमारा दोस्त...', जंग के बीच रूस में हिरासत में लिए गए 40 इजरायली, न खाना-पानी न बाथरूम जाने दिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आगरा-वाराणसी समेत 26 जिलों में हीटवेव की चेतावनी, रात में भी गर्मी का प्रकोप जारी
यूपी में आगरा-वाराणसी समेत 26 जिलों में हीटवेव की चेतावनी, रात में भी गर्मी का प्रकोप जारी
आईपीएल 2026
MI Vs RR 2026 Highlights: तिलक का तूफानी शतक, जीटी को 99 रनों से रौंदकर एमआई ने तोड़ा हार का सिलसिला
MI Vs RR 2026 Highlights: तिलक का तूफानी शतक, जीटी को 99 रनों से रौंदकर एमआई ने तोड़ा हार का सिलसिला
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ो, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ो
इंडिया
दिन नहीं अब रातें करेंगी टॉर्चर, यूपी में वॉर्म नाइट, कई राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी? जानें दिल्ली का मौसम कैसा?
दिन नहीं अब रातें करेंगी टॉर्चर, यूपी में वॉर्म नाइट, कई राज्यों में तूफानी बारिश की चेतावनी? जानें दिल्ली का मौसम कैसा?
ऑटो
क्या होता है थर्मोस्टेट वॉल्व, जिसके न खुलने पर बर्बाद हो सकता है कार का इंजन? जानें जरूरी टिप्स
क्या होता है थर्मोस्टेट वॉल्व, जिसके न खुलने पर बर्बाद हो सकता है कार का इंजन? जानें टिप्स
जनरल नॉलेज
Largest Country: ये हैं दुनिया के सबसे बड़े देश, जानें किस नंबर पर आता है अपना भारत?
ये हैं दुनिया के सबसे बड़े देश, जानें किस नंबर पर आता है अपना भारत?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget