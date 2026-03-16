'बैसाखी' के सहारे चलते दिखे हर्षित राणा, क्या IPL 2026 के पूरे सीजन से होंगे बाहर?

आईपीएल 2026 (IPL 2026) से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. टीम के स्टार तेज गेंदबाज हर्षित राणा (Harshit Rana) आगामी सीजन से पहले बैसाखी से सहारे चलते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आते ही फैंस के मन में एक सवाल उठने लगा कि क्या हर्षित पूरे सीजन से बाहर होंगे.

बता दें कि हर्षित 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन इंजरी के चलते उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था. चोटिल हर्षित की जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया था. अब ऐसा लग रहा है कि केकेआर को भी हर्षित का रिप्लेसमेंट तलाशना होगा. तो आइए जानते हैं कि क्या हर्षित पूरे सीजन से बाहर होंगे.

नमन अवॉर्ड्स में बैसाखी से सहारे पहुंचे

हाल ही में नमन अवॉर्ड्स का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम भारतीय क्रिकेटर पहुंचे थे. हर्षित राणा भी इस लिस्ट का हिस्सा थे. भारतीय पेसर नमन अवॉर्ड्स में बैसाखी के सहारे पहुंचे थे. अवॉर्ड के दौरान जब हर्षित को अवॉर्ड के लिए बुलाया गया, तो वह खुद उठकर नहीं जा सके. आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने खुद आकर उन्हें अवॉर्ड से सम्मानित किया.

Harshit Rana walking with a walking stick during the BCCI Awards.



Get well soon, Harshit Rana. pic.twitter.com/OPmqLvRXW9 — Sonu (@Cricket_live247) March 16, 2026

क्या पूरे सीजन से होंगे बाहर?

फिलहाल फ्रेंचाइजी ने हर्षित को लेकर किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं दिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 28 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल के लिए हर्षित फिट हो पाते हैं या नहीं.

केकेआर का बॉलिंग अटैक कमजोर

गौरतलब है कि कोलकाता नाइट राइडर्स का पेस अटैक कमजोर होता दिख रहा है. पहले टीम को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करना पड़ा था. मुस्तफिजुर की जगह टीम ने ब्लेसिंग मुजारबानी को शामिल किया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि हर्षित को लेकर टीम क्या फैसला लेती है.

हर्षित राणा का आईपीएल करियर

गौरतलब है कि हर्षित ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 34 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 32 पारियों में बॉलिंग करते हुए उन्होंने 25.72 की औसत से 40 विकेट चटका लिए हैं, जिसमें उनका बेस्ट 3/24 का है.

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