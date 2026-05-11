IPL इतिहास की सबसे तेज 5 सेंचुरी, जब बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां

इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL ने क्रिकेट की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है. इस लीग ने फैंस को ऐसे रोमांचक मुकाबले दिए हैं, जहां कभी भी मैच का रुख बदल सकता है. खासकर बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए, जिन्हें आज भी याद किया जाता है. IPL में शतक लगाना ही बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन कुछ बल्लेबाजों ने बेहद कम गेंदों में सेंचुरी बनाकर इतिहास रच दिया. आज हम आपको IPL इतिहास की सबसे तेज 5 सेंचुरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया था.

क्रिस गेल- 30 गेंदों में शतक (2013)

आईपीएल इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है. साल 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से खेलते हुए गेल ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेली गई इस पारी में गेल ने 66 गेंदों में नाबाद 175 रन बनाए, जो आज भी IPL का सबसे बड़ा स्कोर है. उनकी इस तूफानी पारी में 17 छक्के और 13 चौके शामिल थे.

यूसुफ पठान- 37 गेंदों में शतक (2010)

राजस्थान रॉयल्स के स्टार ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने साल 2010 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 37 गेंदों में सेंचुरी जड़ दी थी. ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में यूसुफ ने 8 छक्के और 9 चौके लगाए. उनकी बल्लेबाजी इतनी आक्रामक थी कि मुंबई के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए थे. हालांकि उनकी शानदार पारी के बावजूद राजस्थान रॉयल्स यह मैच जीत नहीं सकी, लेकिन यूसुफ की यह पारी आज भी आईपीएल की सबसे यादगार पारियों में गिनी जाती है.

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डेविड मिलर- 38 गेंदों में शतक (2013)

साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर ने IPL 2013 में किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ सिर्फ 38 गेंदों में शतक ठोक दिया था. मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मिलर ने 101 रनों की नाबाद पारी खेली. उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए. उनकी इस पारी की बदौलत पंजाब ने 191 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. इस मैच के बाद उन्हें “किलर मिलर” के नाम से पहचान मिलने लगी.

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एडम गिलक्रिस्ट- 42 गेंदों में शतक (2008)

ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट भी इस सूची में शामिल हैं. IPL 2008 में डेक्कन चार्जर्स की ओर से खेलते हुए गिलक्रिस्ट ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सिर्फ 42 गेंदों में शतक जड़ा था. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेली गई उनकी 109 रनों की पारी में 10 छक्के और 9 चौके शामिल थे. गिलक्रिस्ट की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने मुंबई के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए. उनकी इस पारी की मदद से डेक्कन चार्जर्स ने आसानी से मुकाबला जीत लिया.

एबी डिविलियर्स- 43 गेंदों में शतक (2016)

मिस्टर 360 के नाम से मशहूर एबी डिविलियर्स ने IPL 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ सिर्फ 43 गेंदों में सेंचुरी लगाकर क्रिकेट फैंस को रोमांचित कर दिया था. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से खेलते हुए डिविलियर्स ने 129 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 12 छक्के और 10 चौके निकले. उनकी बल्लेबाजी का अंदाज इतना अलग था कि मैदान के हर कोने में शॉट देखने को मिले.