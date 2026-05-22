'सहवाग, वॉर्नर और बटलर के क्लब में शामिल होने पर...', साई सुदर्शन का बड़ा बयान

गुजरात टाइटंस (जीटी) के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने कहा कि वह इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में लगातार पांच अर्धशतक लगाकर वीरेंद्र सहवाग, डेविड वॉर्नर और जोस बटलर जैसे दिग्गजों के खास क्लब में शामिल होकर बहुत खुश हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम का पूरा ध्यान आगे आने वाली बड़ी चुनौती पर है.

गुरुवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ 84 रन की पारी खेलने के बाद सुदर्शन ने ब्रॉडकास्टर्स के साथ बातचीत में कहा, "मुझे लगता है कि उस लिस्ट में शामिल होना बहुत शानदार अनुभव है, लेकिन अभी भी काम बाकी है. हमें मैच जीतना है, और प्लेऑफ में भी अच्छा प्रदर्शन करना है. इसलिए मेरी नजर उसी पर है. मैं बहुत खुश हूं और भगवान का शुक्रगुजार हूं".

गिल के साथ पहले विकेट के लिए 125 और जोस बटलर के साथ दूसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी करने वाले सुदर्शन ने कहा, "मुझे लगता है कि जिस तरह शुभमन ने खेला, वह अविश्वसनीय था. जोस बटलर ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की. शायद मैं और भी बेहतर कर सकता था और 10-15 रन और बना सकता था. हम अपने स्कोर को देखकर नहीं खेलते, बल्कि स्थिति के हिसाब से खेलते हैं".

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम साझेदारी पर ध्यान देते हैं. मैं उस समय तेजी से रन नहीं बना रहा था. जब पावर-प्ले खत्म हुआ, तब हम प्रति ओवर 10 रन बना रहे थे. इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने स्कोर या अपनी खेली गई गेंदों पर ध्यान नहीं दे रहा था कि मैंने उन गेंदों से कितने रन बनाए या शुभमन ने कितने रन बनाए. मुझे लगता है कि हम एक साझेदारी के तौर पर खेलते हैं. हम सही मौके चुनते हैं और गेम को आखिर तक ले जाते हैं".

साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में बेहतरीन रहे हैं. उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता रही है. सुदर्शन सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उनके पास ऑरेंज कैप आ गई है. सुदर्शन ने 14 मैचों में 638 रन बना लिए हैं. इस सीजन में उनके नाम 1 शतक और 7 अर्धशतक है.