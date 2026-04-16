हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के बीच अजिंक्य रहाणे ने छोड़ी KKR की कप्तानी, अचानक दिया इस्तीफा; जानें वायरल दावे का सच

IPL 2026 के बीच अजिंक्य रहाणे ने छोड़ी KKR की कप्तानी, अचानक दिया इस्तीफा; जानें वायरल दावे का सच

Ajinkya Rahane Left KKR Captaincy Rumors Fact Check: अजिंक्य रहाणे ने IPL 2026 सीजन के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी छोड़ दी है. जानें इन वायरल दावों में कितनी सच्चाई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Apr 2026 06:55 PM (IST)
Preferred Sources

अजिंक्य रहाणे ने कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी छोड़ दी है. IPL 2026 में कोलकाता टीम के खराब प्रदर्शन के बाद रहाणे द्वारा कप्तानी छोड़ने की खबर ने बवाल मचाया हुआ है. दरअसल KKR अब तक IPL 2026 की सबसे फिसड्डी टीम साबित हुई है. अकेली कोलकाता टीम ही ऐसी है, जिसका अभी तक जीत का खाता नहीं खुला है.

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में कोलकाता पिछले सीजन भी टेबल में आठवें स्थान पर रही थी. वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे मौजूद है. बस इसी खराब प्रदर्शन के कारण रहाणे द्वारा कप्तानी छोड़ने की खबर सामने आई है. मगर इन दावों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं.

क्या बदल गया KKR का कप्तान?

सोशल मीडिया पर इस खबर को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है कि अजिंक्य रहाणे ने बीच सीजन में KKR की कप्तानी छोड़ दी है. मगर यह दावे बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि IPL की ओर से ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है. दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी IPL 2026 में अपना कप्तान बदलने पर कुछ नहीं कहा है.

सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबर पूरी तरह फेक है. अजिंक्य रहाणे अब भी कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कप्तान हैं और रिंकू सिंह अभी टीम के उपकप्तान हैं.

KKR का बुरा हाल

कोलकाता नाइट राइडर्स 2024 सीजन की चैंपियन है. मगर उससे अगले साल ही KKR टीम का परफॉर्मेंस लेवल धड़ाम से नीचे आ गिरा था. IPL 2025 में कोलकाता की टीम 14 मैचों में केवल 5 जीत दर्ज कर सकी थी. इसके लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे की जमकर आलोचना हुई थी. इसके बावजूद IPL 2026 के लिए केकेआर मैनेजमेंट ने फिर रहाणे में भरोसा दिखाया. अब तक वह भरोसा गलत सिद्ध हुआ है, क्योंकि कोलकाता ने 2026 सीजन में अब तक 5 मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं की है.

यह भी पढ़ें;

डोप टेस्ट में फेल होने पर किसी क्रिकेटर को क्या मिलती है सजा? अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल पर NADA की नजर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 16 Apr 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane KOLKATA KNIGHT RIDERS KKR CAPTAIN IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच अजिंक्य रहाणे ने छोड़ी KKR की कप्तानी, अचानक दिया इस्तीफा; जानें वायरल दावे का सच
IPL 2026 के बीच अजिंक्य रहाणे ने छोड़ी KKR की कप्तानी, अचानक दिया इस्तीफा; जानें वायरल दावे का सच
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs PBKS Live Score: आज वानखेड़े में मुंबई और पंजाब की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट
LIVE: आज वानखेड़े में मुंबई और पंजाब की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल का अपडेट
आईपीएल 2026
डोप टेस्ट में फेल होने पर किसी क्रिकेटर को क्या मिलती है सजा? अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल पर NADA की नजर
डोप टेस्ट में फेल होने पर किसी क्रिकेटर को क्या मिलती है सजा? अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल पर NADA की नजर
आईपीएल 2026
भयंकर मुसीबत में SRH, तीन दिन में 2 खूंखार खिलाड़ी IPL 2026 से बाहर, फ्रेंचाइजी ने किया एलान
भयंकर मुसीबत में SRH, तीन दिन में 2 खूंखार खिलाड़ी IPL 2026 से बाहर, फ्रेंचाइजी ने किया एलान
Advertisement

वीडियोज

Women’s Reservation Bill: महिलाएं आरक्षण बिल में क्या-क्या खामियां? | NDA Vs INDIA |Chitra Tripathi
Women’s Reservation Bill: Kalyan Banerjee को PM ने ऐसे घेरा कि विपक्ष भी हंस पड़ा! | NDA Vs INDIA
90s की Iconic Scooter अब Electric में! Kinetic DX Plus Electric Scooter Review #kinetic #autolive
2 साल पुरानी फिर भी उतनी ही मजबूत ! Hyundai Venue ownership review #hyundai #venue #autolive
नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- तुष्टीकरण कर रही सरकार
पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- तुष्टीकरण कर रही सरकार
न्यूज़
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
महाराष्ट्र
Women’s Reservation Bill: महिला आरक्षण के खिलाफ या पक्ष में? उद्धव ठाकरे ने साफ किया अपना रुख
महिला आरक्षण के खिलाफ या पक्ष में? उद्धव ठाकरे ने साफ किया अपना रुख
आईपीएल 2026
डोप टेस्ट में फेल होने पर किसी क्रिकेटर को क्या मिलती है सजा? अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल पर NADA की नजर
डोप टेस्ट में फेल होने पर किसी क्रिकेटर को क्या मिलती है सजा? अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल पर NADA की नजर
विश्व
सऊदी में फाइटर जेट की तैनाती के बाद आंखों की किरकिरी बना पाकिस्तान? आसीम मुनीर भागे-भागे पहुंचे ईरान
सऊदी में फाइटर जेट की तैनाती के बाद आंखों की किरकिरी बना पाकिस्तान? आसीम मुनीर भागे-भागे पहुंचे ईरान
बॉलीवुड
जब सलमान खान से पहली बार मिलीं कंगना रनौत, दबंग खान बोले- आप तो भंसाली की हीरोइन हो
जब सलमान खान से पहली बार मिलीं कंगना रनौत, दबंग खान बोले- आप तो भंसाली की हीरोइन हो
टेलीविजन
TV TRP Report:'क्योंकि' का बजा TRP में डंका, 'ये रिश्ता' के सुधरे हालात, 'अनुपमा' का हुआ बेड़ा गर्क
'क्योंकि' का बजा TRP में डंका, 'ये रिश्ता' के सुधरे हालात, 'अनुपमा' का हुआ बेड़ा गर्क
इंडिया
Delimitation Bill: लोकसभा सीटें बढ़ाने के 5 फायदे और 5 नुकसान! परिसीमन बिल में 543 से बढ़ाकर 840 सांसद कितने जरूरी?
लोकसभा सीटें बढ़ाने के 5 फायदे और 5 नुकसान! परिसीमन बिल में 543 से बढ़ाकर 840 सांसद कितने जरूरी?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget