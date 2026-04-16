IPL 2026 के बीच अजिंक्य रहाणे ने छोड़ी KKR की कप्तानी, अचानक दिया इस्तीफा; जानें वायरल दावे का सच
Ajinkya Rahane Left KKR Captaincy Rumors Fact Check: अजिंक्य रहाणे ने IPL 2026 सीजन के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी छोड़ दी है. जानें इन वायरल दावों में कितनी सच्चाई है.
अजिंक्य रहाणे ने कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी छोड़ दी है. IPL 2026 में कोलकाता टीम के खराब प्रदर्शन के बाद रहाणे द्वारा कप्तानी छोड़ने की खबर ने बवाल मचाया हुआ है. दरअसल KKR अब तक IPL 2026 की सबसे फिसड्डी टीम साबित हुई है. अकेली कोलकाता टीम ही ऐसी है, जिसका अभी तक जीत का खाता नहीं खुला है.
अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में कोलकाता पिछले सीजन भी टेबल में आठवें स्थान पर रही थी. वहीं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे मौजूद है. बस इसी खराब प्रदर्शन के कारण रहाणे द्वारा कप्तानी छोड़ने की खबर सामने आई है. मगर इन दावों में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं.
क्या बदल गया KKR का कप्तान?
सोशल मीडिया पर इस खबर को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है कि अजिंक्य रहाणे ने बीच सीजन में KKR की कप्तानी छोड़ दी है. मगर यह दावे बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि IPL की ओर से ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है. दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी IPL 2026 में अपना कप्तान बदलने पर कुछ नहीं कहा है.
सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबर पूरी तरह फेक है. अजिंक्य रहाणे अब भी कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कप्तान हैं और रिंकू सिंह अभी टीम के उपकप्तान हैं.
🚨BREAKING NEWS🚨— Aman.pb🚀 (@Aman06072302) April 16, 2026
Ajinkya Rahane steps down as captain of KKR after a disaster campaign till now.
New captain to be announced soon.
Source- TrustMeBroNews pic.twitter.com/1hGJ4Disvd
KKR का बुरा हाल
कोलकाता नाइट राइडर्स 2024 सीजन की चैंपियन है. मगर उससे अगले साल ही KKR टीम का परफॉर्मेंस लेवल धड़ाम से नीचे आ गिरा था. IPL 2025 में कोलकाता की टीम 14 मैचों में केवल 5 जीत दर्ज कर सकी थी. इसके लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे की जमकर आलोचना हुई थी. इसके बावजूद IPL 2026 के लिए केकेआर मैनेजमेंट ने फिर रहाणे में भरोसा दिखाया. अब तक वह भरोसा गलत सिद्ध हुआ है, क्योंकि कोलकाता ने 2026 सीजन में अब तक 5 मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं की है.
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Source: IOCL