हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सPat Cummins Statement: किस गलती से हार गई SRH, पैट कमिंस ने बताया; वैभव सूर्यवंशी की तारीफों के बांधे पुल

Pat Cummins Statement: किस गलती से हार गई SRH, पैट कमिंस ने बताया; वैभव सूर्यवंशी की तारीफों के बांधे पुल

Pat Cummins Statement: वैभव सूर्यवंशी की आतिशी पारी की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने 243 रन बनाए थे, जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रनों पर सिमट गई. जानिए पैट कमिंस ने मैच के बाद क्या कुछ कहा.

By : शिवम | Updated at : 28 May 2026 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

पैट कमिंस जब एलिमिनेटर मैच के बाद प्रेजेंटेशन में बोलने आए तो वह भी वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. वैभव की आतिशी पारी ने ही सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मैच मुश्किल बना दिया. 15 वर्षीय बल्लेबाज ने 29 गेंदों में 97 रनों की शानदार पारी खेली. वह क्रिस गेल के सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड से चूक गए, लेकिन उन्होंने गेल का अन्य 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.

2012 से क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था, किसने सोचा था कि यूनिवर्स बॉस का ये रिकॉर्ड 15 साल का खिलाड़ी तोड़ेगा. वैभव सूर्यवंशी ने एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रनों की पारी में 12 छक्के लगाए, यानी 72 रन तो उन्होंने सिर्फ सिक्स से बनाए. पैट कमिंस ने मैच के बाद वैभव की खूब तारीफ़ की.

पैट कमिंस ने कहा, "वैभव सूर्यवंशी ने बहुत शानदार खेला. पिच अच्छी थी, लेकिन मार्जिन इतना कम होता है कि अगर आप यॉर्कर से चूक जाते हैं तो वो (वैभव) नहीं चूकता. विकेट काफी अच्छा था, हमारी टीम भी संतुलित थी."

यह भी पढ़ें- अभिषेक-ईशान हुए आउट, बुरी तरह उतरा काव्या मारन का चेहरा, रिएक्शन हुआ वायरल

सनराइजर्स हैदराबाद में नए गेंदबाजों को लेकर कमिंस ने कहा, "प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने शानदार प्रदर्शन किया. हमारी टीम प्लेऑफ में जगह बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ियों की टीमों में से एक है, कोचिंग स्टाफ ने कुछ नई प्रतिभाओं को खोज लिया है." 

244 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने को लेकर पैट कमिंस ने कहा, "जब इतना बड़ा लक्ष्य हो तो सबकुछ सही होना जरुरी होता है, लेकिन हमने गलत समय पर अहम विकेट गंवा दिए. हम टॉप-2 में जगह बनाने से जरा सा चूक गए, लेकिन खिलाड़ियों की मेहनत पर कोई शक नहीं किया जा सकता."

यह भी पढ़ें- कब-कहां होगा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालीफायर-2, जानिए A to Z डिटेल

जोफ्रा आर्चर ने पॉवरप्ले में लिए 3 विकेट

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के बाद राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने गेंद से कहर बरपाया. उन्होंने पॉवरप्ले में टॉप-3 बल्लेबाजों (अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रेविस हेड) को आउट कर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, अगर SRH का टॉप आर्डर चलता तो उनके लिए 244 का लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं रह जाता. अभिषेक तो खाता भी नहीं खोल पाए, हेड (17) और ईशान (33) ने तेज शुरुआत की लेकिन गैरजरुरी शॉट खेलकर जल्दी आउट हो गए.

हालांकि आर्चर महंगे भी साबित हुए, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट भी लिए. आर्चर ने 4 ओवरों में 58 रन देकर 3 विकेट ले. नांद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए. यश पुंजा ने 1 विकेट लिया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 28 May 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Pat Cummins Rajasthan Royals SunRisers Hyderabad SRH Vs RR IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
Pat Cummins Statement: किस गलती से हार गई SRH, पैट कमिंस ने बताया; वैभव सूर्यवंशी की तारीफों के बांधे पुल
किस गलती से हार गई SRH, पैट कमिंस ने बताया; वैभव सूर्यवंशी की तारीफों के बांधे पुल
स्पोर्ट्स
GT vs RR Qualifier 2 Date, Venue: कब-कहां होगा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालीफायर-2, जानिए A to Z डिटेल
कब-कहां होगा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालीफायर-2, जानिए A to Z डिटेल
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
स्पोर्ट्स
एलिमिनेटर में जीत के बाद भी राजस्थान को नहीं मिला फाइनल का टिकट, अब बाकी है आखिरी 'जंग'
एलिमिनेटर में जीत के बाद भी राजस्थान को नहीं मिला फाइनल का टिकट, अब बाकी है आखिरी 'जंग'
Advertisement

वीडियोज

Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Bakrid Controversy | Janhit: दिल्ली से पटना तक फ्लैग मार्च, क्या कल थम जाएगा बकरे पर बवाल?
Bakrid Controversy | Bharat Ki Baat: बकरे पर बंटेंगे तो एकजुट कैसे रह सकेंगे? | Maharashtra News
Supreme Court on SIR | Sandeep Chaudhary: SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी 'क्लीन चिट'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Eid Ul Adha 2026: ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी आज से बदलेगा मौसम, नोएडा से लखनऊ तक आंधी-बारिश का अलर्ट, 27 जिलों में गिरेंगे ओले
यूपी आज से बदलेगा मौसम, नोएडा से लखनऊ तक आंधी-बारिश का अलर्ट, 27 जिलों में गिरेंगे ओले
इंडिया
आसमान में थम गई सांसें! फ्यूल कम होते ही अकासा एयर फ्लाइट में मचा हड़कंप, ATC ने घोषित की फुल इमरजेंसी
आसमान में थम गई सांसें! फ्यूल कम होते ही अकासा एयर फ्लाइट में मचा हड़कंप, ATC ने घोषित की फुल इमरजेंसी
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
नेहरू की कूटनीति के कायल थे ये विदेशी नेता, पत्र में लिख दी थी इतनी बड़ी बात
नेहरू की कूटनीति के कायल थे ये विदेशी नेता, पत्र में लिख दी थी इतनी बड़ी बात
टेक्नोलॉजी
क्या इंटरनेट चलाते समय एक्सेप्ट करनी चाहिए Cookies? ये बात जान ली तो हमेशा आएगी काम
क्या इंटरनेट चलाते समय एक्सेप्ट करनी चाहिए Cookies? ये बात जान ली तो हमेशा आएगी काम
रिलेशनशिप
Low Effort Love बना नया ट्रेंड.. रिश्तों में क्यों घट रही मिठास, कैसे पा सकते हैं इससे छुटकारा?
Low Effort Love बना नया ट्रेंड.. रिश्तों में क्यों घट रही मिठास, कैसे पा सकते हैं इससे छुटकारा?
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget