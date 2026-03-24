BCCI का एक्शन, इंग्लैंड का स्टार खिलाड़ी 2 साल के लिए IPL से बैन, वजह जानकर चौंक जाएंगे

इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने IPL 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है. वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले थे और संभवतः केएल राहुल के साथ ओपनिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पुष्टि कर दी है कि वो आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे. इसके लिए उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग से 2 साल का प्रतिबंध झेलना पड़ेगा.

मिनी ऑक्शन मीइन दिल्ली कैपिटल्स ने बेन डकेट को 2 करोड़ रुपये में खरीदा था. 2025 के मेगा ऑक्शन से पूर्व BCCI ने नियम बनाए थे. चूंकि डकेट ने सीजन से पहले अपना नाम वापस ले लिया है, इसलिए वो अगले 2 साल तक आईपीएल मीइन नहीं खेल पाएंगे और ना ही ऑक्शन में भाग ले पाएंगे.

आईपीएल 2026 से नाम वापस लेने पर बेन डकेट ने स्टेटमेंट जारी करके लिखा, "मुझे IPL से नाम वापस लेने का बहुत कठिन फैसला लेना पड़ रहा है. मैंने बहुत सोच-समझकर यह फैसला लिया है और ऐसा करना मेरे लिए आसान नहीं था."

उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के लिए खेलना उनका बचपन का सपना रहा है और गर्मियों का सीजन आने से पहले वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिससे इंग्लैंड के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की टीम और उसके फैंस से माफी भी मांगी है. आपको याद दिला दें कि कुछ महीनों पहले एशेज सीरीज में बेन डकेट का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. वो 10 पारियों मीइन केवल 20.20 के औसत से 202 रन बना पाए थे.

बेन डकेट के जाने पर भी दिल्ली कैपिटल्स के पास ओपनिंग के लिए कई सारे विकल्प बचे हैं. दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हेमंग बदानी साफ कर चुके हैं कि केएल राहुल इस बार ओपनिंग करेंगे. उनका जोड़ीदार बनने के लिए स्क्वाड में अभिषेक पोरेल, पृथ्वी शॉ और पथुम निसांका भी मौजूद हैं.

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