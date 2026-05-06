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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL में खेलने की क्या है जरूरी उम्र? क्या 10 साल का खिलाड़ी भी कर सकता है डेब्यू

IPL में खेलने की क्या है जरूरी उम्र? क्या 10 साल का खिलाड़ी भी कर सकता है डेब्यू

Minimum Age Limit IPL Debut: इंडियन प्रीमियर लीग में डेब्यू के लिए उम्र का क्या नियम है? क्या एक 10 साल का बच्चा भी आकर आईपीएल में खेल सकता है?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 May 2026 07:35 PM (IST)
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IPL एक ऐसे मैदान की तरह है, जहां देश-विदेश से आए खिलाड़ी अपना-अपना टैलेंट दुनिया के सामने रखते हैं. बात वैभव सूर्यवंशी की हो, जसप्रीत बुमराह या फिर विराट कोहली की, इंडियन प्रीमियर लीग किसी में भेद नहीं करती. यह बात वैभव सूर्यवंशी ने साबित कर दिखाई, जब उन्होंने महज 14 साल की उम्र में अपना आईपीएल डेब्यू कर लिया था.

भारत में गली-गली में क्रिकेट खेला जाता है और यहां हर उम्र का क्रिकेट फैन कभी ना कभी खुद को IPL में खेलते देखने की कल्पना करता होगा. क्या आप जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग में डेब्यू करने को लेकर उम्र का क्या नियम है? क्या कोई 10 साल का बच्चा भी आईपीएल में खेलने आ सकता है?

क्या 10 साल का बच्चा भी कर सकता है IPL डेब्यू

जब 2025 मेगा ऑक्शन से पूर्व राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा. तब वैभव की उम्र महज 13 साल थी. ऐसे कई सवाल खड़े किए गए कि क्या एक 13 साल का बच्चा इंडियन प्रीमियर लीग में खेल सकता है? दरअसल आईपीएल में आकर खेलने के लिए उम्र का कोई नियम नहीं है. यहां 10 साल का बच्चा आकर भी डेब्यू कर सकता है.

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दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी पहले उम्र को लेकर कोई नियम नहीं था. यह साल 1996 की बात है जब हसन रजा ने पाकिस्तान के लिए महज 14 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. मगर साल 2020 में ICC एक नया नियम लेकर आया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू करने के लिए खिलाड़ी की उम्र कम से कम 15 साल जरूर होनी चाहिए, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में BCCI ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 May 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
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