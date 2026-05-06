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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के बीच एमएस धोनी लेंगे संन्यास? इस दिन होगा 'फेयरवेल' मैच! साथी खिलाड़ी ने खोला बड़ा राज

IPL 2026 के बीच एमएस धोनी लेंगे संन्यास? इस दिन होगा 'फेयरवेल' मैच! साथी खिलाड़ी ने खोला बड़ा राज

MS Dhoni: IPL 2026 के बीच एमएस धोनी के संन्यास को लेकर उनके साथी खिलाड़ी ने बड़ा राज खोला. इसके अलावा धोनी के फेयरवेल मैच को लेकर भी बात की गई.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 06 May 2026 07:06 PM (IST)
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MS Dhoni IPL 2026 Farewell Match: आईपीएल 2026 (IPL 2026) में आधे से ज्यादा लीग मैच हो चुके हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी ने एक भी मैच नहीं खेला है. फैंस बेसब्री से माही की वापसी का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इससे पहले धोनी के संन्यास को लेकर चर्चा तेज हो गई है. माही के साथी खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने बताया कि माही इस सीजन सिर्फ फेयरवेल मैच के लिए मैदान पर उतर सकते हैं. 

धोनी के फेयरवेल मैच पर क्या बोले अश्विन?

अश्विन का मानना है कि इस सीजन धोनी का खेलना मुश्किल है. वह सिर्फ फेयरवेल मैच के लिए ही मैदान पर उतर सकते हैं. इसके साथ पूर्व भारतीय स्पिनर ने बताया कि धोनी को कब फेयरवेल मैच मिल सकता है. 

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा, "धोनी के आने से टीम का कॉम्बिनेशन बदलना पड़ेगा. फिलहाल इसकी संभावना कम है. अगर टीम अगले दो या तीन मैच हार जाती है, तो उन्हें फेयरवेल मैच खेलने को मिल सकता है." अश्विन के कहने का मतलब है कि अगर चेन्नई प्लेऑफ की रेस से बाहर होती है, तभी धोनी को फेयरवेल मैच मिल सकता है. हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि धोनी की वापसी कब होती है और फ्रेंचाइजी उन पर क्या फैसला लेती है. 

धोनी के लिए इंजरी बनी मुश्किल 

बता दें कि धोनी इंजरी के चलते सीजन में नहीं खेल पा रहे हैं. चेन्नई ने 28 मार्च को यानी सीजन के शुरुआत के दिन एक अपडेट जारी करते हुए बताया था कि माही काफ इंजरी के चलते 2 हफ्तों तक बाहर रह सकते हैं. अब एक महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और उनकी वापसी नहीं हुई है. देखने वाली बात यह होगी कि धोनी सीजन में पहला मैच कब खेलते हैं. 

चेन्नई का अगला मैच 

सीजन में 10 लीग मैच खेल चुकी चेन्नई सुपर किंग्स को अगला मुकाबला 10 मई, रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेलना है. 

 

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Published at : 06 May 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Ravichandran Ashwin MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
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