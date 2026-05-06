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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026जिसने जसप्रीत बुमराह को घूरा, CSK में आएगा वह खूंखार बल्लेबाज, IPL 2026 में मचाएगा तबाही!

जिसने जसप्रीत बुमराह को घूरा, CSK में आएगा वह खूंखार बल्लेबाज, IPL 2026 में मचाएगा तबाही!

Sam Konstas Might Join CSK IPL 2026: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सैम कोंस्टास का साथ मिल सकता है. वे रामकृष्ण घोष की जगह लेंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 May 2026 06:29 PM (IST)
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28 साल के ऑलराउंडर खिलाड़ी रामकृष्ण घोष ने 2 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना IPL डेब्यू किया था. उसी मैच में उन्हें पैर में फ्रैक्चर हुआ और अगले दिन आधिकारिक घोषणा कर दी गई कि उन्हें पूरे सीजन से बाहर होना पड़ा है. रामकृष्ण घोष एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, इसलिए उनके चोटिल होने से CSK को बहुत बड़ा झटका लगा था. मगर अब चेन्नई टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खूंखार ओपनिंग बल्लेबाज सैम कोंस्टास उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सैम कोंस्टास बहुत जल्द चेन्नई सुपर किंग्स टीम को जॉइन कर सकते हैं. उन्हें रामकृष्ण घोष के रिप्लेसमेंट के तौर पर CSK में आने का अवसर मिल सकता है. चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज बढ़िया लय पकड़ने लगे हैं, ऐसे में कोंस्टास का आना सीएसके की बैटिंग लाइन-अप को अधिक खतरनाक बना देगा.

सैम कोंस्टास इससे पहले कभी आईपीएल में नहीं खेले हैं. BBL 2025-26 सीजन में उनके आंकड़े बहुत खराब रहे थे, जहां उन्होंने सिडनी थंडर के लिए चार पारियों में केवल 26 रन बनाए थे. मगर ये वही बल्लेबाज है, जिसने 2024 में भारत के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू तूफानी बैटिंग के साथ किया था. वे चर्चा में तब आए जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को घूरा था.

CSK ने पकड़ी रफ्तार

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL 2026 सीजन की शुरुआत लगातार तीन हार के साथ हुई थी. CSK ने जबरदस्त वापसी करते हुए पिछले 7 में से पांच मुकाबले जीते हैं. चेन्नई की टीम 10 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर बनी हुई है. पांच बार की चैंपियन टीम को अब तक एमएस धोनी का साथ नहीं मिला है, लेकिन खिलाड़ी अपनी-अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं.

कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने हाल ही में लगातार 2 अर्धशतक जड़े थे, संजू सैमसन 402 रन बनाकर सीजन में चेन्नई के टॉप स्कोरर बने हुए हैं और युवा कार्तिक शर्मा ने भी प्रभावित किया है. शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के साथ-साथ फिनिशर का रोल भी बखूबी निभा रहे हैं. अंशुल कंबोज और अकील होसेन, CSK के लिए 2 तुरुप के इक्के बने हुए हैं. ऐसे में कोंस्टास के आने से चेन्नई की टीम और मजबूत हो जाएगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 May 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
CSK CHENNAI SUPER KINGS Sam Konstas IPL 2026
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