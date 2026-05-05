हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026DC vs CSK Playing 11: लुंगी एनगिडी 100 प्रतिशत फिट, क्या चेन्नई में भी होगा कोई बदलाव; जानिए DC और CSK की संभावित XII

DC vs CSK Playing 11: लुंगी एनगिडी 100 प्रतिशत फिट, क्या चेन्नई में भी होगा कोई बदलाव; जानिए DC और CSK की संभावित XII

DC vs CSK Playing 11: लुंगी एनगिडी 25 अप्रैल को PBKS के खिलाफ फील्डिंग करते हुए चोटिल हुए थे. आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में वह खेल सकते हैं. एमएस धोनी टीम के साथ दिल्ली नहीं आए हैं.

By : शिवम | Updated at : 05 May 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण का 48वां मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा. ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. 7 बजे टॉस होगा. 26 अप्रैल को चोटिल हुए लुंगी एनगिडी आज के मुकाबले में खेल सकते हैं, वह 100 प्रतिशत फिट हैं. वहीं आज भी एमएस धोनी नहीं खेलेंगे, वह तो टीम के साथ दिल्ली भी नहीं आए हैं. जानिए आज दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ खेल सकती है, इम्पैक्ट प्लेयर कौन हो सकता है.

दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो अक्षर पटेल की कप्तानी में टीम ने पिछले 5 में से 4 मैच गंवाए हैं. पंजाब के खिलाफ टीम 265 के लक्ष्य को डिफेंड नहीं कर पाई, तो अगले ही मैच में टीम 75 रनों (RCB के खिलाफ) पर ढेर हो गई. ये दोनों ही मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए थे.

दिल्ली कैपिटल्स 8 अंक, -0.895 की नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में 7वें स्थान पर है. चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 9 में से 4 ही मैच जीते हैं, उनके भी 8 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट बेहतर (+0.005) है और इसी वजह से तालिका में छठे स्थान पर है.

यह भी पढ़ें- 'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11

दिल्ली ने कंफर्म किया है कि लुंगी एनगिडी पूरी तरह फिट हैं. उन्हें 26 अप्रैल को गर्दन और सर में चोट लगी थी. पथुम निसांका केएल राहुल के साथ ओपनिंग को जारी रखेंगे. डेविड मिलर को आज आराम दिया जा सकता है. एनगिडी की जगह काइल जैमीसन को बाहर बिठाया जा सकता है.

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), आकिब नबी, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव. 

इम्पैक्ट प्लेयर: टी नटराजन

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी के बाद अब ये खिलाड़ी मचा रहा बवाल, पहली बॉल पर पहला छक्का, IPL में जोरदार डेब्यू

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11

एमएस धोनी टीम के साथ दिल्ली नहीं पहुंचे थे. वह अभी भी पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं. उर्विल पटेल और सरफराज खान में से CSK को किसी एक को चुनना होगा, उर्विल को खिलाया जा सकता है.

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह.

इम्पैक्ट प्लेयर: मुकेश चौधरी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 05 May 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Lungi Ngidi RUTURAJ GAIKWAD KL RAHUL DC Vs CSK IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
DC vs CSK Playing 11: लुंगी एनगिडी 100 प्रतिशत फिट, क्या चेन्नई में भी होगा कोई बदलाव; जानिए DC और CSK की संभावित XII
लुंगी एनगिडी 100 प्रतिशत फिट, क्या चेन्नई में भी होगा कोई बदलाव; जानिए DC और CSK की संभावित XI
आईपीएल 2026
Akshat Raghuwanshi: वैभव सूर्यवंशी के बाद अब ये खिलाड़ी मचा रहा बवाल, पहली बॉल पर पहला छक्का, IPL में जोरदार डेब्यू
Akshat Raghuwanshi: वैभव सूर्यवंशी के बाद अब ये खिलाड़ी मचा रहा बवाल, पहली बॉल पर पहला छक्का, IPL में जोरदार डेब्यू
आईपीएल 2026
'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी
'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी
आईपीएल 2026
DC vs CSK मैच की पिच रिपोर्ट, रनों का लगेगा अंबार या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानिए
DC vs CSK मैच की पिच रिपोर्ट, रनों का लगेगा अंबार या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानिए
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
पंजाब
पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा- 10 महीने बचे हैं...
पंजाब के विधायकों की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ली मीटिंग, कहा- 10 महीने बचे हैं...
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
क्रिकेट
'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी
'मैं 102 किलो का था... मोटापे की वजह से पिता ने भी...,' पर्ची निकालने वाले रघु शर्मा ने मैच के बाद बताई संघर्ष की कहानी
बिजनेस
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office Day 5 Live: मंगलवार को भी 'राजा शिवाजी' का भौकाल, दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 39 करोड़ के पार
मंगलवार को भी 'राजा शिवाजी' का भौकाल, दोपहर 1 बजे तक कलेक्शन 39 करोड़ के पार
इंडिया
Kerala Elections: केरल में क्षेत्रीय दलों का दबदबा, केरल कांग्रेस के गुटों ने फिर गाड़े जीत के झंडे
Kerala Elections: केरल में क्षेत्रीय दलों का दबदबा, केरल कांग्रेस के गुटों ने फिर गाड़े जीत के झंडे
ऑटो
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Embed widget