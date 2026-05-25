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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सये 5 गेंदबाज़ आईपीएल में कभी नहीं ले पाए 5 विकेट, 192 विकेट लेने वाला गेंदबाज़ भी लिस्ट में शामिल

ये 5 गेंदबाज़ आईपीएल में कभी नहीं ले पाए 5 विकेट, 192 विकेट लेने वाला गेंदबाज़ भी लिस्ट में शामिल

IPL 5 WICKET HAUL: 5 गेंदबाज़ जो आईपीएल इतिहास में 5 विकेट हॉल से वंचित रह गए. 192 विकेट लेने वाला स्पिन गेंदबाज़ भी इस लिस्ट में... जानिए इनके नाम.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 25 May 2026 07:19 AM (IST)
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आईपीएल में 5 विकेट हॉल लेना कोई आसान काम नहीं है. कई T20 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने 5 विकेट हॉल के लिए मशहूर हैं. जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार जैसे घातक गेंदबाज़ दो-दो बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं. लेकिन आज हम आपको उन 5 गेंदबाज़ों के बारे में बताएंगे जिन्होंने आईपीएल करियर में एक भी बार एक मैच में मैच विकेट नही लिया है. 

1-पीयूष चावला

इस लिस्ट में पहला नाम पीयूष चावला का है. T20 से संन्यास ले चुके पीयूष चावला के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में है. वे चार टीमों की तरफ से आईपीएल में खेल चुके हैं. उनके नाम 192 मैचों में 192 विकेट्स हैं. उन्होंने दो बार 4 विकेट लिए लेकिन पांच विकेट लेने में असफल रहे.

2-आर अश्विन

इस लिस्ट में दूसरा नाम दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का आता है. आईपीएल से संन्यास ले चुके रविचंद्रन अश्विन ने 221 मैचों में 187 विकेट लिए थे. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 2010 और 2011 की आईपीएल सीजन ट्रॉफी लगातार जीती थी. अश्विन ओवरऑल टी20 के साथ ही लिस्ट ए क्रिकेट में भी 5 विकेट हॉल लेने में नाकाम रहे. 

3-ड्वेन ब्रावो

इस लिस्ट में तीसरा नाम ड्वेन ब्रावो है, जिन्हें आईपीएल के सबसे सफल ऑलराउंडर में से एक माना जाता है. साथ ही डेथ ओवर विशेषज्ञ प्लेयर भी कहा जाता था. 161 मुकाबलों में उन्होंने कुल 183 विकेट लिए थे. ड्वेन ब्रावो ने बल्लेबाजी में 1,560 रन भी बनाए. उन्होनें (2013,2015) आईपीएल सीजन में पर्पल कैप भी अपने नाम किया हुआ है. 2022 में आखिरी आईपीएल मैच खेलने वाले ड्वेन ब्रावो के नाम भी 5 विकेट हॉल नहीं है.

4-राशिद खान

इस लिस्ट में चौथा नाम राशिद खान का है. अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान सबसे सफल T20 गेंदबाज़ों में से एक हैं. उन्होंने 149 से ज्यादा मैच खेले और 174 विकेट अपने खाते में डाले. अपने करियर में उन्होंने टी20 क्रिकेट में 4 बार 5 विकेट हॉल लिया है. लेकिन आईपीएल करियर में उनके नाम एक भी पांच विकेट नहीं है.

5-ट्रेंट बोल्ट

इस लिस्ट में पंचवा और आखिरी नाम ट्रेंट बोल्ट का है. ट्रेंट बोल्ट लगभग सभी बड़ी T20 लीग खेलते हैं. उन्होंने 125 मैचों में 145 विकेट अपने खाते में डाले. वे अभी तक आईपीएल में 5 विकेट हॉल नहीं ले सके. T20 में ट्रेंट बोल्ट के नाम कुल 337 विकेट्स हैं.

Published at : 25 May 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
Ravichandran Ashwin Rashid Khan Dwayne Bravo Trent Boult Piyush Chawla
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