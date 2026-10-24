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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL 2027 के लिए सभी 10 टीमों के हेड कोच, एक क्लिक में जानें नाम

IPL 2027 के लिए सभी 10 टीमों के हेड कोच, एक क्लिक में जानें नाम

आईपीएल 2027 की सभी 10 टीमों के हेड कोच की पूरी सूची. जानें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और दूसरे टीमों की कोचिंग की जिम्मेदारी किन दिग्गजों के पास है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 24 Oct 2026 05:16 PM (IST)
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आईपीएल में हर टीम का सपना ट्रॉफी जीतना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ धाकड़ खिलाड़ियों का होना काफी नहीं है. टीम को सही दिशा देने और मैदान पर जीत की रणनीति तैयार करने में हेड कोच की भूमिका भी अहम होती है. आईपीएल 2027 से पहले सभी 10 टीमों के कोच को लेकर चर्चा तेज है. मुंबई इंडियंस ने कीरोन पोलार्ड को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के कोच जहीर खान होंगे. अगले सीजन में किस टीम की कमान किस कोच के हाथों में होगी.

चेन्नई सुपर किंग्स ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को हेड कोच बनाया है. वहीं, मुंबई इंडियंस ने कीरोन पोलार्ड को ये जिम्मेदारी दी है. पोलार्ड लंबे समय तक मुंबई के लिए खेल चुके हैं और टीम के कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा रहे हैं. अब हेड कोच के रूप में उनसे टीम को नई दिशा देने की उम्मीद होगी.

IPL 2027 की सभी 10 टीमों के हेड कोच

  • चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)जहीर खान
  • मुंबई इंडियंस (MI)कीरोन पोलार्ड
  • रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) एंडी फ्लावर
  • कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)अभिषेक नायर
  • पंजाब किंग्स (PBKS)रिकी पोंटिंग
  • राजस्थान रॉयल्स (RR)कुमार संगकारा
  • गुजरात टाइटंस (GT)आशीष नेहरा
  • दिल्ली कैपिटल्स (DC)सौरव गांगुली
  • लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) जस्टिन लैंगर
  • सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)डेनियल विटोरी

अनुभवी कोचों पर रहेंगी नजरें

इस बार टीमों की जिम्मेदारी संभालने वाले नामों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अच्छा अनुभव रखने वाले कई दिग्गज शामिल हैं. रिकी पोंटिंग, कुमार संगकारा, जस्टिन लैंगर और डेनियल विटोरी जैसे कोच अपनी रणनीति और अनुभव के लिए जाने जाते हैं. वहीं, जहीर खान, आशीष नेहरा और सौरव गांगुली जैसे भारतीय दिग्गजों पर भी फैंस की नजरें रहेंगी.

किस टीम की रणनीति होगी सबसे मजबूत

आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में हर मुकाबले के साथ समीकरण बदल सकते हैं. ऐसे में कोच के फैसले, खिलाड़ियों के साथ तालमेल और दबाव में सही रणनीति बनाना बेहद जरूरी होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि IPL 2027 में कौनसा कोच अपनी टीम को खिताब जिताने में सफल रहता है.

 

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
IPL 2027 Head Coaches IPL Teams Coaches List
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