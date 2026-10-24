IPL 2027 के लिए सभी 10 टीमों के हेड कोच, एक क्लिक में जानें नाम

आईपीएल में हर टीम का सपना ट्रॉफी जीतना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ धाकड़ खिलाड़ियों का होना काफी नहीं है. टीम को सही दिशा देने और मैदान पर जीत की रणनीति तैयार करने में हेड कोच की भूमिका भी अहम होती है. आईपीएल 2027 से पहले सभी 10 टीमों के कोच को लेकर चर्चा तेज है. मुंबई इंडियंस ने कीरोन पोलार्ड को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के कोच जहीर खान होंगे. अगले सीजन में किस टीम की कमान किस कोच के हाथों में होगी.

चेन्नई सुपर किंग्स ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को हेड कोच बनाया है. वहीं, मुंबई इंडियंस ने कीरोन पोलार्ड को ये जिम्मेदारी दी है. पोलार्ड लंबे समय तक मुंबई के लिए खेल चुके हैं और टीम के कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा रहे हैं. अब हेड कोच के रूप में उनसे टीम को नई दिशा देने की उम्मीद होगी.

IPL 2027 की सभी 10 टीमों के हेड कोच

अनुभवी कोचों पर रहेंगी नजरें

इस बार टीमों की जिम्मेदारी संभालने वाले नामों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अच्छा अनुभव रखने वाले कई दिग्गज शामिल हैं. रिकी पोंटिंग, कुमार संगकारा, जस्टिन लैंगर और डेनियल विटोरी जैसे कोच अपनी रणनीति और अनुभव के लिए जाने जाते हैं. वहीं, जहीर खान, आशीष नेहरा और सौरव गांगुली जैसे भारतीय दिग्गजों पर भी फैंस की नजरें रहेंगी.

किस टीम की रणनीति होगी सबसे मजबूत

आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में हर मुकाबले के साथ समीकरण बदल सकते हैं. ऐसे में कोच के फैसले, खिलाड़ियों के साथ तालमेल और दबाव में सही रणनीति बनाना बेहद जरूरी होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि IPL 2027 में कौनसा कोच अपनी टीम को खिताब जिताने में सफल रहता है.

यह भी पढ़ें: ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11