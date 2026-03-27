आईपीएल 2026 की शुरुआत से ठीक पहले एक नया विवाद सामने आ गया है. दरअसल रॉयल चैलेंजर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का पहला मैच होने जा रहा है. इस हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले कर्नाटक विधानसभा में VIP टिकट को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है.

VIP टिकट को लेकर विधायको ने किया हंगामा

कांग्रेस विधायक काशाप्पनवर विजयानंद शिवशंकरप्पा ने विधानसभा में मांग रखी कि हर विधायक को कम से कम 4 VIP टिकट दिए जाएं. उन्होंने साफ कहा कि “हम VIP हैं, हम आम जनता की तरह लाइन में खड़े नहीं हो सकते हैं.”

विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि पहले भी उन्हें टिकट के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ा और आम दर्शकों के साथ बैठना पड़ा, जो उनके पद के हिसाब से सही नहीं है.

टिकट ब्लैक में बेचने के आरोप

मामला यहीं नहीं रुका. विधायक ने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि अधिकारियों के लिए रखे गए मुफ्त टिकट भी ब्लैक में बेचे जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि 5000 रुपये के टिकट 35,000 रुपये तक में बेचे जा रहे हैं, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं.

खास सुविधा की मांग

विधायकों ने सिर्फ टिकट ही नहीं, बल्कि स्टेडियम में अलग लाउंज और खास बैठने की व्यवस्था की भी मांग की है. उनका तर्क है कि KSCA को सरकार से जमीन और सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिलना चाहिए.

सरकार ने दिया भरोसा

विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि हर विधायक को कम से कम चार प्रीमियम टिकट दिए जाएं. वहीं उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भरोसा दिलाया है कि मैच से पहले इस मुद्दे का समाधान निकाल लिया जाएगा.

सोशल मीडिया पर बंटी राय

इस पूरे विवाद पर फैंस की राय बंटी हुई नजर आ रही है. कुछ लोग विधायकों की मांग को गलत बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को यह सुविधा मिलनी चाहिए.