अगर बारिश में धुला RCB और GT का फाइनल, तो कौन बनेगा चैंपियन? जानें IPL का नियम

31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस, दोनों ही बहुत मजबूत टीम रही हैं, जो अब ट्रॉफी जीतने के लिए आमने-सामने आएंगी. एक तरफ RCB ने क्वालीफायर 1 जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी, वहीं दूसरे क्वालीफायर मैच में गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में स्थान पक्का किया.

10 टीम, 70 से अधिक मैच और दो महीने से ज्यादा की जद्दोजहद के बाद अब फाइनल का समय आ ही गया. मगर मैच के दौरान स्टेडियम में बारिश आ गई तो कौन से नियम लागू किए जाएंगे. अगर 31 मई को मैच शुरू ही नहीं हो पाया, तो कौन चैंपियन बनेगा?

बारिश आने पर क्या होगा

अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस के फाइनल मैच के दौरान बारिश आ जाती है, 31 मई को ही मैच को पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी. निरंतर बारिश आने पर ओवरों में कटौती की जाएगी. अगर बारिश ना रुकने पर 120 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा जाएगा. मैच का परिणाम लाने के लिए कम से कम दोनों पारियों में पांच-पांच ओवर का खेल करवाने की कोशिश की जाएगी.

फिर भी मैच शुरू नहीं हो पाता है, तो 31 मई को मैच नहीं करवाया जाएगा. ऐसे में मैच को रिजर्व डे पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी मैच 1 जून को करवाया जाएगा.

अगर रिजर्व डे पर भी नहीं हुआ मैच

अगर बारिश के कारण रिजर्व डे यानी 1 जून को भी मैच शुरू नहीं हो पाता है, तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाएगा. ऐसे में पॉइंट्स टेबल में बेहतर पोजीशन हासिल करने के आधार पर RCB चैंपियन बन जाएगी. बेंगलुरू अंक तालिका में पहले और गुजरात टाइटंस दूसरे स्थान पर रही थी.

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