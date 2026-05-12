IPL 2026: केकेआर के सामने आरसीबी की मुश्किल चुनौती, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल 2026 के 57वें मुकाबले में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से होगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए केकेआर को इस मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी.

आईपीएल 2026 में खराब शुरुआत के बाद केकेआर की गाड़ी जीत की पटरी पर लौट चुकी है. टीम ने अपने पिछले चार मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए आखिरी मुकाबले में फिन एलन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में 100 रनों की दमदार पारी खेली थी.

वहीं, कैमरून ग्रीन ने भी बल्ले से अहम योगदान दिया था. वहीं, गेंदबाजी में कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती और अनुकूल रॉय बेहतरीन लय में दिखाई दिए हैं. सुनील नरेन इस सीजन काफी किफायती रहे हैं और उन्होंने अहम मुकाबले पर टीम को विकेट भी दिलाए हैं. केकेआर ने अब तक 10 मैच खेले हैं, जिसमें से टीम को सिर्फ 4 में ही जीत मिली है. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए केकेआर को अपने बचे हुए सभी मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन करना होगा.

दूसरी तरफ, अंक तालिका में पहले स्थान पर मौजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने शानदार प्रदर्शन को केकेआर के खिलाफ भी जारी रखना चाहेगी. आरसीबी के अभी 11 मुकाबलों में 14 प्वाइंट हैं. क्रुणाल पांड्या ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी मुकाबले में 73 रनों की दमदार पारी खेली थी. वहीं, देवदत्त पडिक्कल का प्रदर्शन भी इस सीजन बल्ले से शानदार रहा है. हालांकि, विराट कोहली पिछले लगातार दो मुकाबलों में अपना खाता खोलने में नाकाम रहे हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार का जादू इस सीजन खूब चल रहा है. वह 11 मुकाबलों में 21 विकेट निकाल चुके हैं, जबकि जोश हेजलवुड ने उनका भरपूर साथ निभाया है.

शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में बल्ले और गेंद के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. इस ग्राउंड पर ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बनते हैं. पिच से तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलती है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, आरसीबी और केकेआर के बीच होने वाले इस मुकाबले में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आरसीबी और केकेआर के बीच अब तक कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 20 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत दर्ज की है. वहीं, 15 मैच आरसीबी ने जीते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्क्वॉड: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव, फिल साल्ट, सात्विक देसवाल, विक्की ओस्तवाल और विहान मल्होत्रा.

कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, राहुल त्रिपाठी, फिन एलन, तेजस्वी सिंह, टिम सीफर्ट, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, कैमरून ग्रीन, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, आकाश दीप, वरुण चक्रवर्ती और प्रशांत सोलंकी.