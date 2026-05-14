चेन्नई सुपर किंग्स किंग्स के लिए आईपीएल 2026 लगातार मुश्किल होता जा रहा है. प्लेऑफ की रेस में बनी हुई टीम को सीजन के अहम मोड़ पर एक और बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार ऑलराउंडर जेमी ओवरटन चोटिल होने के बाद इलाज के लिए इंग्लैंड लौट गए हैं. ऐसे समय में उनका टीम से बाहर होना चेन्नई की चिंताओं को और बढ़ा सकता है.

सीएसके ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि ओवरटन दाहिनी जांघ की चोट से जूझ रहे हैं और आगे की जांच व इलाज के लिए यूके रवाना हुए हैं. हालांकि फ्रेंचाइजी की ओर से अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर होंगे या नहीं, लेकिन आने वाले मुकाबलों में उनका खेलना मुश्किल माना जा रहा है.

ओवरटन इस सीजन चेन्नई के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं. उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से टीम को कई मौकों पर मजबूती दी है. तेज गेंदबाजी में उन्होंने अब तक 14 विकेट हासिल किए हैं और वह टीम के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बने हुए हैं. उनका प्रदर्शन लगातार सीएसके के लिए मैच विनिंग साबित हुआ है.

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हाल ही में लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में ओवरटन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट झटके थे. उनके दमदार प्रदर्शन की बदौलत चेन्नई ने मैच अपने नाम किया था और उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ भी चुना गया था. अब उसी टीम के खिलाफ अगले मैच से पहले उनका बाहर होना सीएसके के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है.

चेन्नई की टीम पहले से ही चोटों की समस्या से जूझ रही है. पूर्व कप्तान धौनी अब तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. वहीं नेथन ऐलिस और स्पेंसर जोनसन भी चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं. इसके अलावा आयुष म्हात्रे, खलील अहमद और तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष भी उपलब्ध नहीं हैं. लगातार खिलाड़ियों के चोटिल होने से चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ की राह और मुश्किल नजर आ रही है.

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