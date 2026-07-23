भारत बनाम जिम्बाब्वे 3 मैचों की T20 सीरीज आज से शुरू हो रही है. सीरीज के तीनों मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे, जिसको लेकर सभी उत्साहित हैं. श्रेयस अय्यर की कप्तानी लगातार 6 T20 मैच और 2 सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया पर दबाव है, जिम्बाब्वे अपने घर पर बड़ा उलटफेर करना चाहेगी जो इस फॉर्मेट में टीम इंडिया को 3 बार हरा चुकी है. पिछली सीरीज में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो चुका है, लेकिन इस सीरीज में भी 3 ऐसे युवा प्लेयर्स हैं जिनका टी20 इंटरनेशनल डेब्यू हो सकता है.

प्रभसिमरन सिंह

विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने IPL में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया, वह ओपनिंग करते हुए कई शानदार पारियां खेल चुके हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज में उन्हें संजू सैमसन की जगह शामिल किया गया. ओपनिंग की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी नजर आ सकती है. लेकिन पिछली सीरीज में हमने देखा कि वैभव को ड्राप भी किया गया था. प्रभसिमरन को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है, उन्होंने 129 टी20 मैचों में 3665 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट 151 का रहा है.

हर्ष दुबे

लगभग तय माना जा रहा है कि जिम्बाब्वे दौरे पर हर्ष दुबे डेब्यू करेंगे. इस सीरीज में वह अकेले स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. वह वनडे में डेब्यू कर चुके हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में डेब्यू किया था. उन्होंने 2 मैचों में 4 विकेट लिए. वह IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले थे.

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अशोक शर्मा

तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने IPL में अपनी रफ्तार से सभी को चौंकाया था. राजस्थान से आने वाले इस गेंदबाज ने गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए लगातार 150 kmph की रफ्तार से गेंद डाली थी. 6 मैचों में उन्होंने 6 विकेट लिए, उन्होंने अपनी रफ्तार से चयनकर्ताओं को भी प्रभावित किया. वह निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं.

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