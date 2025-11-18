हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL 2026 Auction: आंद्रे रसल को लेने के लिए भिड़ेंगी ये 3 टीमें, मिनी ऑक्शन में लग सकती है सबसे बड़ी बोली!

आंद्रे रसल को KKR ने रिलीज कर दिया है. अब वे IPL 2026 मिनी ऑक्शन में बड़ी बोली का केंद्र होंगे. दिल्ली, चेन्नई और पंजाब जैसी टीमें उन्हें विदेशी ऑलराउंडर के रूप में जोरदार तरीके से टारगेट कर सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 18 Nov 2025 09:49 AM (IST)
IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से ठीक पहले कोलकाता नाइटराइडर्स का बड़ा फैसला सामने आया है. फ्रेंचाइजी ने वेस्टइंडीज के धमाकेदार ऑलराउंडर आंद्रे रसल को रिलीज कर दिया है. वही रसल जिन्हें KKR ने 2014 में अपने साथ जोड़ा था और तब से वह टीम की पहचान बन चुके थे. 11 साल तक केकेआर की जर्सी पहनने के बाद अब रसल पहली बार नीलामी का हिस्सा बनने जा रहे हैं.

उनकी विस्फोटक हिटिंग, मैच फिनिशिंग और विकेट चटकाने की क्षमता को देखते हुए कई टीमें उन पर बड़ी बोली लगाने के लिए तैयार दिख रही हैं. ऐसे में आइये देखते हैं वे 3 टीमें जो IPL 2026 Auction में रसल पर पूरा पर्स खाली करने का इरादा रख सकती हैं.

दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स पिछले कुछ सीजन में अपनी बैलेंस्ड टीम बनाने में संघर्ष करती दिखी है, खासकर विदेशी ऑलराउंडर की कमी उन्हें हमेशा खलती रही है. रसल इस खाली जगह को न सिर्फ भर सकते हैं बल्कि टीम का खेल पूरी तरह बदल सकते हैं. 

दिल्ली के मैदानों का छोटा साइज रसल की हिटिंग स्टाइल के लिए परफेक्ट है. वह कुछ ही ओवरों में मैच का रूख पलटने का दम रखते हैं. ऐसे में DC नीलामी में उन पर आक्रामक बोली लगा सकती है.

चेन्नई सुपर किंग्स 

CSK ने मिनी ऑक्शन से पहले कई बड़े नाम रिलीज कर बड़ा सबको हैरान कर दिया है. रविंद्र जडेजा और सैम करन जैसे ऑलराउंडरों के जाने से टीम के मिडल ऑर्डर और बॉलिंग दोनों में एक बड़ी जगह खाली हो गई है. चेन्नई को हमेशा ऐसा खिलाड़ी चाहिए होता है जो दबाव में मैच फिनिश कर सके और जरूरत पड़ने पर 2–3 ओवर गेंदबाजी भी कर दे. रसल इस रोल के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं. धोनी और रसल की जोड़ी मैदान में धमाल मचा सकती है, और यही वजह है कि CSK उन पर भारी बोली लगाने का जोखिम उठा सकती है.

पंजाब किंग्स 

पंजाब किंग्स ने ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज करके यह साफ कर दिया कि वे एक नए विदेशी ऑलराउंडर की तलाश में हैं. रसल का टी20 एक्सपीरियंस और उनका “गेम-चेंजर” टैग पंजाब को जरूर आकर्षित करेगा. PBKS की टीम अक्सर मैच फिनिशर की कमी से जूझती है और रसल की मौजूदगी उन्हें वह ताकत दे सकती है, जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी.

Published at : 18 Nov 2025 09:49 AM (IST)
Andre Russell Delhi Capitals PBKS CSK IPL AUCTION IPL 2026
