हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सघरेलू क्रिकेट के चमकते सितारे, लेकिन IPL से दूर! इन 4 खिलाड़ियों को अब तक नहीं मिला मौका

घरेलू क्रिकेट के चमकते सितारे, लेकिन IPL से दूर! इन 4 खिलाड़ियों को अब तक नहीं मिला मौका

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद धर्मेंद्रसिंह जडेजा, अभिमन्यु ईश्वरन और प्रियांक पंचाल जैसे खिलाड़ियों को अब तक IPL में मौका नहीं मिला.इनके आंकड़े दमदार हैं, लेकिन फिर भी IPL नहीं खेल पाए

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Mar 2026 07:38 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग को अक्सर युवाओं के लिए सबसे बड़ा मंच माना जाता है, जहां अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पहचान और मौका दोनों मिलता है, लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती. भारतीय घरेलू क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया, फिर भी उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिल पाया है.

धर्मेंद्रसिंह जडेजा: विकेटों का अंबार, फिर भी नजरअंदाज

धर्मेंद्रसिंह जडेजा सौराष्ट्र के अनुभवी स्पिनर हैं और घरेलू क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. उनके नाम 500 से ज्यादा विकेट हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 423 और लिस्ट-ए में 121 विकेट लेने के बावजूद आईपीएल में उन्हें कभी मौका नहीं मिला. टी20 में भी उनकी इकॉनमी करीब 7 की रही है, जो इस फॉर्मेट में काफी अच्छी मानी जाती है.

अभिमन्यु ईश्वरन: रन मशीन, लेकिन IPL से दूर

अभिमन्यु ईश्वरनको घरेलू क्रिकेट का भरोसेमंद बल्लेबाज माना जाता है. उन्होंने फर्स्ट क्लास में 8000 से ज्यादा और लिस्ट-ए में 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं. टी20 में भी उनका औसत और स्ट्राइक रेट मजबूत है. इसके बावजूद वह अब तक आईपीएल में डेब्यू नहीं कर पाए हैं.

प्रियांक पंचाल: 14 हजार रन, फिर भी इंतजार

प्रियांक पंचाल का नाम भी इस लिस्ट में है. गुजरात के इस बल्लेबाज ने घरेलू क्रिकेट में 14 हजार से ज्यादा रन और 37 शतक लगाए हैं. इतने शानदार आंकड़ों के बावजूद उन्हें न तो टीम इंडिया में मौका मिला और न ही आईपीएल में किसी फ्रेंचाइजी ने उन पर दांव लगाया.

चामा मिलिंद: टीम में रहे, लेकिन मौका नहीं मिला

चामा मिलिंद का मामला थोड़ा अलग है. वह आईपीएल की कई टीमों का हिस्सा रहे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज के नाम टी20 क्रिकेट में 100 से ज्यादा विकेट हैं.  यही नहीं उन्होंने 2 बार 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा भी किया है. इस प्रदर्शन के बाद भी उन्हें IPL खेलने का मौका नहीं मिला.

क्यों छूट जाते हैं ऐसे खिलाड़ी?

आईपीएल में चयन सिर्फ आंकड़ों पर नहीं होता. टीम कॉम्बिनेशन, ब्रांड वैल्यू, और युवा खिलाड़ियों पर निवेश जैसे कई फैक्टर भी अहम भूमिका निभाते हैं. यही वजह है कि कई बार लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी इस लीग से दूर रह जाते हैं. 

Published at : 26 Mar 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Priyank Panchal Abhimanyu Easwaran Indian Domestic Cricket IPL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Dharmendrasinh Jadeja Chama Milind
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
घरेलू क्रिकेट के चमकते सितारे, लेकिन IPL से दूर! इन 4 खिलाड़ियों को अब तक नहीं मिला मौका
घरेलू क्रिकेट के चमकते सितारे, लेकिन IPL से दूर! इन 4 खिलाड़ियों को अब तक नहीं मिला मौका
स्पोर्ट्स
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पैट कमिंस की कब तक होगी वापसी? कप्तान ने खुद दिया फिटनेस को लेकर अपडेट
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पैट कमिंस की कब तक होगी वापसी? कप्तान ने खुद दिया फिटनेस को लेकर अपडेट
स्पोर्ट्स
जिन्हें कभी गेंदबाजी करते नहीं देखा, वो भी IPL में ले चुके हैं विकेट! हैरान कर देगी लिस्ट
जिन्हें कभी गेंदबाजी करते नहीं देखा, वो भी IPL में ले चुके हैं विकेट! हैरान कर देगी लिस्ट
स्पोर्ट्स
ब्रायन लारा को भेजा गया था पहला IPL कॉन्ट्रैक्ट, कर दिया था रिजेक्ट; फिर कभी नहीं खेल पाए आईपीएल
ब्रायन लारा को भेजा गया था पहला IPL कॉन्ट्रैक्ट, कर दिया था रिजेक्ट; फिर कभी नहीं खेल पाए आईपीएल
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर, ममता बनर्जी की TMC और BJP में किसको कितनी सीटों का अनुमान, सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले
बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर, ममता बनर्जी की TMC और BJP में किसको कितनी सीटों का अनुमान, सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में फिर से मौसम में ट्विस्ट! तापमान में गिरावट, गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की चेतावनी
दिल्ली में फिर से मौसम में ट्विस्ट! तापमान में गिरावट, गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की चेतावनी
स्पोर्ट्स
जिन्हें कभी गेंदबाजी करते नहीं देखा, वो भी IPL में ले चुके हैं विकेट! हैरान कर देगी लिस्ट
जिन्हें कभी गेंदबाजी करते नहीं देखा, वो भी IPL में ले चुके हैं विकेट! हैरान कर देगी लिस्ट
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 7: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी 'उस्ताद भगत सिंह', 7 दिनों में आध बजट भी नहीं कर पाई वसूल
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी 'उस्ताद भगत सिंह', 7 दिनों में आध बजट भी नहीं कर पाई वसूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मौसम ने मारी पलटी, नोएडा-गाजियाबाद समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
यूपी में मौसम ने मारी पलटी, नोएडा-गाजियाबाद समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
ट्रेंडिंग
Viral Video: मथुरा स्टेशन पर 'सांप' लेकर टहलने लगा लड़का, वीडियो देख आपके भी छूट जाएंगे पसीने
मथुरा स्टेशन पर 'सांप' लेकर टहलने लगा लड़का, वीडियो देख आपके भी छूट जाएंगे पसीने
हेल्थ
Dark Circles on Neck: गर्दन के पीछे बनने लगे हैं काले-काले घेरे, समझ लीजिए खराब होने लगा है शरीर का यह पार्ट
गर्दन के पीछे बनने लगे हैं काले-काले घेरे, समझ लीजिए खराब होने लगा है शरीर का यह पार्ट
जनरल नॉलेज
वीजा-पासपोर्ट के झंझट खत्म, भूटान जाने का नया रास्ता खुला, जानिए कौन-सा भारतीय शहर बना ‘गेटवे’?
वीजा-पासपोर्ट के झंझट खत्म, भूटान जाने का नया रास्ता खुला, जानिए कौन-सा भारतीय शहर बना ‘गेटवे’?
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget