टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में फील्डिंग करते समय गंभीर चोट आई थी. उनकी प्लीहा (Spleen) में चोट लगी थी और फिलहाल वे सिडनी के अस्पताल में भर्ती हैं. BCCI की मेडिकल टीम ने पुष्टि की है कि अय्यर की स्थिति स्थिर है, लेकिन रिकवरी में समय लग सकता है. ऐसे में 30 नवंबर से शुरू होने वाली साउथ अफ्रीका ODI सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता संदिग्ध मानी जा रही है. सवाल अब ये है कि अय्यर की जगह आखिर कौन खिलाड़ी टीम इंडिया में नंबर-4 पर खेलेगा? आइए नजर डालते हैं तीन संभावित दावेदारों पर.

संजू सैमसन सबसे मजबूत दावेदार

टीम में अय्यर की जगह लेने के लिए संजू सैमसन का नाम सबसे आगे है. सैमसन ने अब तक खेले गए 16 वनडे मैचों में 56.66 की औसत से 510 रन बनाए हैं. उनके नाम एक शतक और तीन अर्धशतक भी दर्ज हैं. सैमसन को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मौका नहीं मिला था, लेकिन अब जब नंबर-4 की जगह खाली है, तो वे इस स्लॉट पर बिल्कुल फिट बैठते हैं. सैमसन का स्वभाविक खेल आक्रामक है, लेकिन वे पारी संभालने में भी माहिर हैं. उनकी विकेटकीपिंग क्षमता टीम के लिए बोनस साबित हो सकती है.

तिलक वर्मा को भी मिल सकता है मौका

तिलक वर्मा हाल के समय में टीम इंडिया के उभरते सितारे हैं. उन्होंने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी कर सभी को प्रभावित किया था. हालांकि वनडे में उनका अनुभव अभी कम है. अब तक उन्होंने चार मैचों में 68 रन बनाए हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास और स्ट्राइक रोटेशन उन्हें खास बनाता है. अगर टीम मैनेजमेंट उन्हें मौका देता है तो वे नंबर-4 पर टीम को स्थिरता दे सकते हैं.

रियान पराग, ऑलराउंडर के रूप में विकल्प

रियान पराग को भी इस दौड़ में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. पराग बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते हैं. उन्होंने भारत के लिए एक वनडे और नौ टी20 खेले हैं. उनका घरेलू प्रदर्शन शानदार रहा है और वे टीम को एक बैलेंस्ड विकल्प दे सकते हैं. अगर टीम को एक अतिरिक्त गेंदबाज की जरूरत पड़ी, तो पराग एक उपयोगी चयन साबित हो सकते हैं.