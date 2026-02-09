T20 वर्ल्ड कप में भारत या पाकिस्तान? किसका बेहतर रहा रिकॉर्ड, पढ़िए आंकड़ें

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण चर्चा के केंद्र में है. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू हुआ और 8 मार्च तक चलेगा. खास बात यह है कि इस बार पहले से कहीं ज्यादा टीमें खुद को खिताब का दावेदार मान रही हैं, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान का रिकॉर्ड

अगर अब तक के टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान से बेहतर रहा है. भारत ने 2007 से 2024 के बीच कुल 52 मैच खेले हैं, जिनमें 35 में जीत और 15 में हार मिली है. एक मैच टाई रहा. जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा. भारत का जीत प्रतिशत 70.58 रहा है, जो टूर्नामेंट में उसकी मजबूती को साफ दिखाता है.

वहीं पाकिस्तान ने इसी अवधि में 51 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 30 जीत और 19 हार का सामना किया. पाकिस्तान के दो मैच टाई रहे. उसका जीत प्रतिशत 58.82 रहा है. आंकड़े बताते हैं कि बड़े मंच पर भारत ने पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा निरंतरता दिखाई है.

टूर्नामेंट की शुरुआत और ओपनिंग मैच

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी को कोलंबो में होगा, जहां पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. पाकिस्तान के लिए यह मैच बेहद अहम होगा, क्योंकि टीम टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी.

भारत-पाकिस्तान मैच पर सस्पेंस

इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा आकर्षण माना जा रहा भारत-पाकिस्तान मुकाबला 15 फरवरी को ग्रुप ए में होना है. हालांकि, इस मैच को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. पाकिस्तान ने साफ कहा है कि वह भारत के खिलाफ इस मैच का बहिष्कार कर सकता है. अगर ऐसा होता है, तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है.

नियमों के मुताबिक, मैच नहीं खेलने की स्थिति में पाकिस्तान को दो अंक गंवाने पड़ेंगे और साथ ही उसके नेट रन रेट पर भी असर पड़ेगा. इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि उसे बिना खेले ही दो अंक मिल सकते हैं। ऐसे में ग्रुप की तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है.