IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के बाद जहां टीम इंडिया के खेमे में जश्न का माहौल था. वहीं मैच खत्म होने के तुरंत बाद मैदान पर एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया, लेकिन जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों के बीच आपसी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

कैच छूटने से शुरु हुआ विवाद

दरअसल यह मामला पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर से जुड़ा हुआ है. उस समय गेंदबाजी कर रहे थे हार्दिक पंड्या और सामने बल्लेबाजी कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी. ओवर की दूसरी गेंद पर अफरीदी ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद सीधे डीप में खड़े कुलदीप यादव के पास पहुंची. यह एक आसान कैच था, लेकिन कुलदीप इसे पकड़ने में नाकाम रहे. इतना ही नहीं, गेंद उनके हाथ से लगकर बाउंड्री के बाहर चली गई, जिससे पाकिस्तान को अतिरिक्त रन भी मिल गए.

Kuldeep Yadav dropped a not so imp catch at boundary on pandya’s bowling.



But what did Pandya Do ?



He went and literally threatened and allegedly abused him too after the match ended.



He knows nothing will happen to him cuz after all it’s a Yadav player👏 pic.twitter.com/5Hgq0Ike88 — Jitesh (@Chaotic_mind99) February 15, 2026

विकेट लेने के बाद फूटा हार्दिक का गुस्सा

उस वक्त हार्दिक ने मैदान पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वह इस गलती से निराश जरूर नजर आए. हालांकि कुछ गेंदों बाद जब हार्दिक ने एक अहम विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी को समेट दिया, तो उनका गुस्सा साफ तौर पर सामने आ गया. विकेट गिरने के बाद जब पूरी टीम जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुई, तब हार्दिक कुलदीप की ओर बढ़े और उनसे कैच छूटने को लेकर तीखे अंदाज में बात करने लगे. इस दौरान कुलदीप काफी शांत नजर आए और उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी.

दूसरे खिलाड़ियों ने किया बीच-बचाव

मामला बढ़ता देख टीम के बाकी खिलाड़ियों ने तुरंत बीच-बचाव किया. इसी बीच कप्तान सूर्यकुमार यादव भी वहां पहुंचे और माहौल को शांत करने की कोशिश की ताकि जीत के जश्न के बीच यह विवाद ज्यादा न बढ़े. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि मैच में भारत की जीत ने टीम को सुपर-8 में पहुंचा दिया है, लेकिन खिलाड़ियों के बीच इस तरह की बहस ने फैंस के बीच चर्चा जरूर छेड़ दी है.