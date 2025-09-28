हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सInd Vs Pak Asia Cup Final: एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया को करने होंगे ये 5 काम, वरना हाथ से फिसल सकती है ट्रॉफी

Ind Vs Pak Asia Cup Final: एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया को करने होंगे ये 5 काम, वरना हाथ से फिसल सकती है ट्रॉफी

एशिया कप 2025 का फाइनल आज भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जाएगा. टूर्नामेंट में दो बार पाकिस्तान को हराने के बाद फाइनल में दबाव अलग होगा. जानिए वे 5 रणनीतियां जिससे भारत ट्रॉफी पर कब्जा कर सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 28 Sep 2025 07:21 AM (IST)
Preferred Sources

Asia Cup Final: एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला अब बस कुछ ही घंटों दूर है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमें पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में आमने-सामने होंगी. क्रिकेट फैंस की निगाहें इस हाई-वोल्टेज भिड़ंत पर टिकी हैं. भारत ने अब तक पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में दो बार हराया है, लेकिन फाइनल का दबाव हमेशा अलग होता है. ऐसे में अगर टीम इंडिया चैंपियन बनना चाहती है तो उसे पांच अहम बातों पर ध्यान देना होगा.

पाकिस्तानी पेस अटैक से बचकर निकलना

पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे घातक पेसर हैं. दोनों नई गेंद से बल्लेबाजों को शुरुआत में परेशान करते हैं. भारत के टॉप ऑर्डर, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को धैर्य से खेलना होगा. अगर भारत के शुरुआती विकेट बच गए तो पाकिस्तान की गेंदबाजी पर दबाव खुद-ब-खुद बढ़ जाएगा.

ओपनिंग जोड़ी के अलावा मध्यक्रम को लेनी होगी जिम्मेदारी

भारत की जीत में सलामी बल्लेबाजों की अहम भूमिका रही है, लेकिन अगर वे जल्दी आउट हो जाते हैं तो मध्यक्रम को जिम्मेदारी उठानी होगी. कप्तान सूर्यकुमार यादव से बड़ी पारी की उम्मीद है. वहीं, संजू सैमसन और शिवम दूबे को भी मौके का फायदा उठाना होगा ताकि स्कोरबोर्ड चलता रहे.

स्पिनरों से कराना होगा कमाल

दुबई की पिच धीमी और स्पिनरों के अनुकूल मानी जाती है. भारत के पास कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल जैसे विकल्प हैं. खासकर कुलदीप, जो पहले ही टूर्नामेंट में कई विकेट ले चुके हैं, मिडिल ओवर्स में विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए अहम साबित होंगे.

टॉस जीतकर लेना होगा सही फैसला

दुबई में टॉस का फैसला बड़ा रोल निभाता है. अक्सर कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनते हैं, लेकिन हालिया मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम भी सफल रही है. ऐसे में सूर्या को पिच की स्थिति देखकर सही फैसला लेना होगा और बल्लेबाजी का मौका मिले तो एक मजबूत स्कोर खड़ा करना जरूरी होगा.

दबाव से बचना और संयम रखना होगा

भारत-पाकिस्तान मैच सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि करोड़ों भावनाओं का टकराव होता है. ऐसे में खिलाड़ियों को संयम बनाए रखना बेहद अहम होगा. छोटी गलतियां और अति-आत्मविश्वास टीम को नुकसान पहुंचा सकता है. एकजुट होकर खेलना और आखिरी गेंद तक फोकस बनाए रखना ही जीत की गारंटी है.

Published at : 28 Sep 2025 07:21 AM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Asia Cup Final TEAM INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
क्रिकेट
Asia Cup 2025: पाकिस्तान का नया ड्रामा! हारिस रऊफ का जुर्माना भरेंगे PCB चीफ नकवी, जानिए क्यों
पाकिस्तान का नया ड्रामा! हारिस रऊफ का जुर्माना भरेंगे PCB चीफ नकवी, जानिए क्यों
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'आई लव मुहम्मद' पर किसी को आपत्ति नहीं, सियासी लोग बना रहे हैं मुद्दा'
क्रिकेट
Asia Cup 2025: पाकिस्तान का नया ड्रामा! हारिस रऊफ का जुर्माना भरेंगे PCB चीफ नकवी, जानिए क्यों
पाकिस्तान का नया ड्रामा! हारिस रऊफ का जुर्माना भरेंगे PCB चीफ नकवी, जानिए क्यों
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
विश्व
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
'तुरंत भेजो सेना, ज्यादा से ज्यादा...', ट्रंप ने अचानक इस देश में अमेरिकी आर्मी भेजने के दिए निर्देश
बिहार
Tej Pratap Yadav Exclusive: तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
ब्यूटी
चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहिए? अपनाएं ये ग्लूटेन-फ्री फूड्स, फेस ग्लोइंग बनाने का परफेक्ट फॉर्म्युला
चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहिए? अपनाएं ये ग्लूटेन-फ्री फूड्स, फेस ग्लोइंग बनाने का परफेक्ट फॉर्म्युला
ट्रेंडिंग
हनुमान जी की मूर्ति ले भागा बच्चा! फिर अपने हाथों से दवा लगाकर खूब लुटाया प्यार- वीडियो हो रहा वायरल
हनुमान जी की मूर्ति ले भागा बच्चा! फिर अपने हाथों से दवा लगाकर खूब लुटाया प्यार- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget